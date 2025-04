¿Qué pasa con mi cuerpo si tomo café en ayunas?

El café es sin duda alguna el mejor amigo de millones en el mundo, sobre todo por las mañanas cuando buscamos llenarnos de energía para realizar nuestras actividades diarias.

Para muchos resulta casi imposible vivir sin café, aunque sea sólo un día. Sin embargo, el constante consumo de esta bebida también abre una duda que aqueja a algunos sobre 'qué tan saludable es consumirlo de manera constante'.

Y es que del café se dicen muchas cosas, unas buenas y otras no tan buenas. Pues aunque es cierto que puede afectar la salud de algunas personas y alterar el ciclo de sueño cuando se abusa de esta bebida, sobre todo si se tienen horarios inestables, se padece de ansiedad u otras enfermedades; lo cierto es que el café también aporta propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antifibróticas al cuerpo humano.

¿Qué pasa entonces si tomamos café en ayunas?

Para responder a lo anterior, primero hay que mencionar los mitos que se dicen sobre el café, como que el consumo de esta bebida está asociada a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la cual es causante del reflujo ácido crónico.

Es necesario regular el consumo del café debido a las enfermedades que éste puede acarrear

Sin embargo, un metaanálisis realizado en 2014 por Oxford Academic señala que el café 'no es capaz de causar úlceras de estómago ni dañar, de ninguna otra manera, el sistema gastrointestinal en la mayoría de las personas'.

Teniendo en cuenta lo anterior dicho, expertos señalan que 'no hay nada de malo con beber café en ayunas', al menos con la mayoría de las personas, ya que la bebida no puede provocar úlceras en el estómago, al menos no en aquellos que no padecen de alguna enfermedad relacionada al sistema gastrointestinal, ni tampoco debería alterar los niveles de cortisol, hormona encargada del estrés en el cuerpo humano, al menos si no se abusa de su consumo.