¿Qué nuevos artículos están prohibidos en el equipaje documentado para viajar a EUA?

Si planeas viajar a Estados Unidos, es crucial que estés al tanto de las nuevas restricciones de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) sobre los artículos que se pueden llevar en el equipaje documentado.

¿Qué artículos no puedes llevar en el equipaje?

La TSA ha prohibido el t ransporte de rizadores y planchas sin cable que funcionen con cartuchos de gas o butano en el equipaje documentado. Solo se permiten en el equipaje de mano si tienen una tapa de seguridad que evite un encendido accidental. Los modelos eléctricos con cable, sin embargo, siguen estando permitidos en ambos tipos de equipaje.

Además, la Administración Federal de Aviación (FAA) ha actualizado sus lineamientos para las baterías de litio. Ahora, todas las baterías de repuesto, incluyendo power banks y cargadores portátiles, deben transportarse exclusivamente en el equipaje de mano.

Si por alguna razón tu maleta de cabina es documentada en la puerta del avión, deberás retirar estas baterías y llevarlas contigo en el interior del avión. La normativa también exige que los terminales de las baterías estén protegidos contra cortocircuitos con cinta adhesiva, estuches o bolsas.

La FAA justifica estas medidas debido al riesgo de que las baterías de litio se sobrecalienten y provoquen un incendio, incluso por defectos de fabricación.

En conjunto, estas medidas buscan reforzar la seguridad aérea y prevenir incendios durante los vuelos.

¿Qué artículos no puedes llevar en tu equipaje documentado en México?

Aunque las normativas pueden variar ligeramente entre países, la mayoría de los aeropuertos en México siguen las directrices internacionales para garantizar la seguridad.

De acuerdo con la lista de artículos prohibidos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México, otros artículos que generalmente están prohibidos en el equipaje documentado incluyen:

Flamables o explosivos como bengalas, insecticidas, pirotecnia, cerillos, cigarrillos electrónicos, cohetes, combustibles o encendedores.

como bengalas, insecticidas, pirotecnia, cerillos, cigarrillos electrónicos, cohetes, combustibles o encendedores. Armas de fuego.

Herramientas como barómetros, bolsas de aire para carro, cinta americana, cloro, solventes, imanes o tanques de oxígeno.

como barómetros, bolsas de aire para carro, cinta americana, cloro, solventes, imanes o tanques de oxígeno. Entre otros, como espadas, globos inflados o peróxido.

Antes de viajar, es fundamental consultar la página de la aerolínea y las autoridades de transporte para conocer las restricciones específicas y evitar contratiempos en el aeropuerto.

