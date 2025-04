¡Que no se te pase! Mañana inicia Semana Nacional de Vacunación 2025

Los estados de Coahuila y Durango están listos para la Semana Nacional de Vacunación que inicia en todo el país a partir de este sábado 26 de abril hasta el próximo 3 de mayo, con la intención de proteger a la población contra múltiples enfermedades graves y potencialmente mortales como el tétanos y el sarampión, entre otras.

Las vacunas se aplicarán de manera gratuita y en el caso de Coahuila, la Secretaría de Salud del Estado anunció que la ciudadanía podrá acudir a los módulos dispuestos en los 14 Hospitales Generales y 133 centros de salud de la entidad, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El requisito es acudir con la cartilla nacional de vacunación y en caso de no contar con ella, pueden solicitarla a la unidad de salud a la que acudan; añadieron que estas acciones también se realizan dentro de la campaña estatal permanente de reforzamiento de vacunación.

En el caso de Durango, las autoridades estatales anunciaron que se reforzará la cobertura de vacunación e hicieron un llamado a padres y madres de familia o tutores a llevar a los menores a las unidades médicas para iniciar o completar esquemas pendientes. Los biológicos se aplicarán en centros de salud y hospitales así como en puestos de vacunación que se instalarán en algunos centros comerciales.

¿Cuáles vacunas se aplicarán?

En población de niños y niñas menores de un año estarán disponibles las siguientes: la BCG contra la Tuberculosis y se aplica durante su primer mes de vida; contra la Hepatitis B, en los primeros siete días de vida; vacuna Hexavalente acelular que se aplica a los dos, cuatro, seis meses de edad y refuerzo a los 18 meses de edad y contra el Rotavirus y Neumococo a los dos y cuatro meses de edad.

Para niños y niñas menores de cinco años, estarán disponibles los biológicos: SRP contra el Sarampión, Rubéola y Parotiditis (paperas) a los 12 y 18 meses de edad; contra el Neumococo como refuerzo a los 12 meses de edad y la DPT (Difteria, Tosferina y Tétanos) a los cuatro años de edad. Para menores de uno a nueve años de edad, se programaron las vacunas: SRP a quien no haya recibido dos dosis previa.

En la adolescencia, se aplicará la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) a menores de quinto grado de primaria y de los 11 años no escolarizados así como el biológico contra el Tétanos y Difteria (Td) como refuerzo cada 10 años. También contra el Sarampión y Rubéola (SR) a quienes tengan de 10 a 19 años y que no cuenten con el esquema completo así como contra la Hepatitis B, a partir de los 11 años si no cuentan con antecedente vacunal o con factores de riesgo.

A mujeres embarazadas, se les aplicará la Tdpa (tétanos, difteria, y tosferina acelular) a partir de la semana 20 de gestación mientras que a personas adultas de entre 20 y 59 años, se aplicará la vacuna Td (refuerzo cada 10 años), SR a quienes tengan de 20 a 39 años para iniciar o completar esquemas y contra la Hepatitis B a personal de salud o con factores de riesgo. Para personas de 60 años y más, estará disponible la vacuna contra el Neumococo.

El secretario de Salud federal, David Kershenobich dijo que las vacunas son seguras y eficaces, constituyendo uno de los avances más significativos en ciencia y medicina desde hace más de 200 años y que han contribuido a la erradicación y al aumento en la esperanza de vida. Señaló que a través de estas campañas de vacunación, se produce protección comunitaria, alcanzando lo que se conoce como “inmunidad de rebaño” y reduciendo la propagación de ciertos padecimientos.