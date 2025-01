Que la paz sea con nosotros

Siempre es mejor bien decir, que mal decir. Afuera los malos pensamientos, el pesimismo sólo pesa y no ayuda. Recibamos al joven 2025 con esperanza y fe de que nos esperan tiempos mejores. Que haya paz. Que nosotros, los ciudadanos, logremos trascender la fractura social que provocó el discurso embaucador que rentabilizó sin escrúpulos las diferencias ideológicas, propias de toda democracia sana. Pero bueno, ya sabemos cómo son los políticos, sólo les interesa llevar agua a su molino.

Ahora lo que toca es unirnos para sostener el techo de México, porque si se cae nos aplasta a todos. Al asomarnos a la aventura que ofrecen los trescientos sesenta y cinco días que tenemos por delante, hojas en blanco para escribir lo que puede ser una buena historia. Tal vez lo que toca es reflexionar sobre la fragilidad de nuestras conquistas: el aire, el agua, la paz, los derechos humanos, la democracia, y nuestra responsabilidad de protegerlas para las nuevas generaciones. La creación de un país mejor, es un compromiso que recae en los ciudadanos.

La batalla contra la destrucción debe ser constante. Requiere de toda nuestra disposición contener el desastre. Hay un gran valor en la oposición permanente y constructiva versus el acomodamiento fácil. Es natural que, privados de las instituciones que sustentaban nuestra democracia, nos sintamos desamparados. Lo estamos. Ante el desánimo que no quiero permitirme, me propongo tener presente que México es mucho más que sus gobiernos fallidos.

Por su privilegiada situación geográfica que, entre otros beneficios, nos provee de un amable clima, por el dulce Caribe que baña nuestras playas, el espléndido malecón de Campeche y los alegres Portales de Córdoba. El oro y la plata que entrañan Zacatecas, Durango, Oaxaca. Las más de mil hectáreas de viñedos en Coahuila. Más de once mil kilómetros de litorales y millones de ciudadanos talentosos y trabajadores. “Que te mantenga el gobierno”, acostumbrábamos decir a los gorrones. Pues bien, somos millones de ciudadanos que no esperamos que nos mantenga el gobierno y nos levantamos cada mañana a trabajar los campos, atender el ganado, hacer el pan nuestro de cada día. Arreglamos los jardines, construimos casas y muebles. Curamos a los enfermos, enseñamos a nuestros niños. Hacemos poesía, música y libros. Creemos en la educación y en la cultura, porque los buenos gobiernos se construyen con base en ciudadanos educados. Tal vez de ahí venga el desinterés de nuestros gobernantes por la educación. Ya lo dijo el Macuspano: “Esos no son agradecidos”.

Vienen tiempos difíciles, y el rostro más sombrío del poder nos amenaza. Tal vez necesitábamos verle la cara al mal, para reaccionar. Para hacernos más comprometidos, más civilizados, más fuertes, más inconformes. Frente a las razones para perder el ánimo, están las razones para fortalecerlo.

Según la leyenda griega, todos los males estaban ocultos en una vasija sellada que los dioses confiaron a Pandora, advirtiéndole que no debía abrirla. Asediada por su curiosidad, la mujer destapó la vasija y las desgracias se esparcieron por el mundo. Al fondo, confiada en la humanidad, quedó la esperanza. Una esperanza cifrada en la certeza de que 130 millones de mexicanos compartimos el compromiso de que a México le vaya bien.

Consigamos que el 2025 será un buen año. Vaya para usted, lector, lectora, mi abrazo y mi agradecimiento por su paciencia.