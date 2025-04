¿Qué hacen nuestros adolescentes?

Adolescence" es el nombre de la serie inglesa de televisión que ha roto infinidad de récords de audiencia y que toda persona interesada en los temas familiares, en especial de la educación de los hijos, está obligada a ver.

La serie de cuatro capítulos alcanzó en sólo 24 días de transmisión, a través de Netflix, ser vista por 114 millones de televidentes tras ser lanzada el pasado 13 de marzo.

La serie inicia cuando el menor de 13 años Jamie es arrestado en su casa por un comando policiaco bajo la acusación de haber asesinado a cuchilladas a su compañera de clases Katie.

Desde el inicio la trama violenta y dramática envuelve al auditorio, nadie en esos momentos puede imaginarse que un adolescente de una familia de clase media con una hermana y padres aparentemente normales, sin adicciones ni antecedentes criminales, sería capaz de cometer tal atrocidad.

Jamie desde su arresto niega una y otra vez toda culpabilidad, en algún momento a solas en los separos policiacos, su padre Eddie le pregunta a bocajarro: ¿Eres o no culpable de este crimen? El muchacho se queda serio y con una pasmosa frialdad responde: "No, yo no lo hice".

Minutos después los agentes de investigación muestran al padre y a su hijo un video, al parecer captado por una cámara de la ciudad, en el momento cuando Jamie sigue a Katie y poco después la apuñala siete veces sin consideración alguna.

Para Eddie el momento es terrible y llora desconsolado tratando de encontrar una explicación ante la salvaje y sorpresiva conducta de su hijo.

"Adolescence", en español adolescencia, combina una infinidad de conductas indeseadas en los menores como bullying, discriminación, agresividad, violencia y todo esto en medio de un tórrido intercambio de mensajes y fotografías en las redes sociales.

Jamie fue atrapado en este enjambre devastador y debido su baja autoestima, al acoso de sus compañeros y al bullying de Katie quien lo tilda de "incel", término para describir a un hombre que está frustrado por su falta de experiencias sexuales, decide cometer el brutal homicidio.

Cada capítulo de la serie está filmado en un plano secuencia, es decir en una sola toma con lo que se logra establecer una continuidad impresionante. El tercer capítulo se dedica completo a la entrevista que Jamie tiene con una psicóloga que acude al centro de detención con la intención de lograr la confesión del joven homicida.

A pesar de ser una serie de producción modesta, el guión impactante junto a las actuaciones impecables de los actores, en especial de Owen Cooper (Jamie) y Stephen Graham (Eddie), consiguen un éxito arrollador.

El cuatro capítulo es concluyente, después de trece meses de encierro y de negar su culpabilidad, Jamie le llama a su padre el día de su cumpleaños para informarle que cambiará su declaración ministerial para aceptar la autoría del crimen.

El impacto es durísimo entre los dos padres y la hija que escuchan la llamada telefónica, pero ahí inicia el proceso de aceptación y sanación que seguramente será largo y muy doloroso.

Los padres tienen más tarde una larga y profunda conversación donde aceptan sus fallas en la educación de su hijo, por ejemplo permitir que el menor estuviera hasta la una de la mañana encerrado en su habitación con la computadora. El uso del celular tampoco fue controlado en momento alguno.

La escena final del último capítulo es devastadora, Eddie entra al cuarto de su hijo para llorar desconsolado y pedir perdón a Jamie por no haberlo educado mejor mientras abraza al oso de peluche en la cama del menor.

"Adolescence" es una serie que todos los interesados en la educación de sus hijos y nietos deben ver, incluso los propios adolescentes mayores de 15 años de preferencia acompañados de sus padres para recibir una mejor orientación.

La serie se filmó en un poblado al norte de Inglaterra, el idioma inglés no es fácil de entender por el uso de jergas y vocablos locales, por lo mismo es recomendable utilizar las letras en español.

Philip Barantini es el director del filme, en principio se dijo que no habrá una segunda temporada, sin embargo dado su impresionante éxito algunas compañías se han interesado en extender la serie, entre ellas la compañía productora de Brad Pitt.

