¿Qué fue de James y Oliver Phelps, quienes interpretaron a los gemelos Weasley?

La saga de Harry Potter es una de las más icónicas y queridas, tanto en su versión literaria como la cinematográfica, consolidándose como un fenómeno legendario en la historia.

El mundo mágico atrapó a miles de fanáticos por todo el mundo, quienes siempre esperaban una nueva historia sobre el mago Harry Potter y los retos que tenía que enfrentar durante sus años estudiando en Hogwarts.

Durante los 10 años de la saga cinematográfica, varios personajes secundarios se ganaron el cariño del público, entre ellos los gemelos Fred y George Weasley, interpretados por James y Oliver Phelps. Aunque muchos actores de la saga han mantenido un perfil bajo tras su final, aquí te contamos qué ha sido de los carismáticos gemelos.

MÁS INFORMACIÓN Lilo & Stitch triunfan en la pantalla grande con su versión 'live action'

Después de más de dos décadas, el clásico cobra vida de nuevo en la pantalla grande

¿Qué pasó con los gemelos tras Harry Potter?

No solo destacaron en el universo de Harry Potter. Tras el final de la saga en 2011, James y Oliver continuaron mostrando su talento en otros proyectos. Participaron en la película Danny and the Human Zoo (2015) y en el cortometraje A Mind's Eye (2012), inspirado en las ideas filosóficas de Platón.

Oliver debutó en teatro en 2018 con The Case of the Frightened Lady en el Grand Opera House de York y, en 2021, tuvo un pequeño papel en Last Night in Soho, dirigida por Edgar Wright. Por su parte, James protagonizó el cortometraje Bloody Fury en 2023. Además, ambos se embarcaron en la serie documental Fantastic Friends, donde exploraron diversas culturas y destinos alrededor del mundo.

MÁS INFORMACIÓN Marvel retrasa 'Avengers: Doomsday' y 'Avengers: Secret Wars'

Marvel Studios ha reestructurado su calendario de estrenos

El 21 de noviembre de 2024 se estrenó Harry Potter: Wizards of Baking, un programa de cocina donde pasteleros profesionales crean fascinantes piezas comestibles en los sets donde se filmó el viaje mágico de Harry Potter en Inglaterra y es presentado por presentada por James y Oliver Phelps.