¿Qué es lo que realmente ocurre cuando 'se te sube el muerto'?

Seguramente al menos una vez en tu vida has experimentado el fenómeno conocido como ‘se me subió el muerto’. Una sensación que seguramente no disfrutaste o que por lo menos te dejó bastante en qué pensar.

Y es que este fenómeno, a través de los años, ha sido asociado con experiencias de índole paranormal, lo que lo ha llevado a ser conocido como ‘se me subió el muerto’ al creer que un espíritu está poseyendo y controlando nuestro cuerpo, lo que evita que podamos reaccionar o despertar.

Sin embargo, lo anterior no es más que una creencia, pues existe una explicación científica para este fenómeno.

El nombre real de este fenómeno es ‘parálisis de sueño’ y es más común de lo que crees, pues cualquiera puede experimentarlo, aunque se presenta con más frecuencia en personas que sufren depresión, ansiedad, miedo o estrés. También lo pueden padecer aquellos cuyos horarios de sueño no son fijos, es decir personas que tienen horarios de trabajo irregulares.

La parálisis del sueño ocurre cuando una persona experimenta una sensación de inmovilización temporal cuando está dormida o intenta despertar, fenómeno que se da durante la fase de sueño de REM (movimiento oculares rápidos, por sus siglas en inglés), según explica Miltón René Morán Morales de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM.

Durante este fenómeno, pese a que la corteza cerebral está activa, la función motora a voluntad queda suspendida, por lo que resulta muy difícil moverse.

Simplificando lo anterior, la parálisis del sueño es un estado en el que los sentidos continúan alerta, pero el cuerpo no responde debido al estado de sueño REM, lo que ocasiona que el cerebro inactive los músculos.

También es posible experimentar sentimientos de ansiedad, miedo, angustia, pesadillas y taquicardia, lo que puede ocasionar que despertemos abruptamente. E n algunas ocasiones, algunos también pueden llegar a visualizar alucinaciones, lo que da pie a la creencia de que 'un muerto o un espíritu maligno está sobe nosotros'.

Aunque especialistas continúan investigando este fenómeno con el fin de emitir recomendaciones específicas para quienes lo padecen, no se cuenta con un medicamento o tratamiento que pueda evitar que suceda la parálisis de sueño.

Diversas instituciones brindan tratamientos y terapias a personas con problemas para dormir, los que pueden ser de ayuda para quienes padecen regularmente de este fenómeno.