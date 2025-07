¿Qué es la xenosexualidad? Orientación con la que se identifica Sam Smith

Sam Smith, cantante británico que se ha posicionado como uno de los intérpretes más talentosos de los últimos años, gracias a temas como "I'm not the on the One" y "Unholy", se ve bajo los reflectores de internet luego de declarar que se identifica como persona xenosexual.

La orientación sexual del cantante británico se convirtió en un parteaguas poco convencional dentro del espectro de la identidad de género, desde el 2019 cuando se identificó como no binario, momento que causó gran polémica en su carrera.

Y es que recientemente, el cantante ha dicho que, debido a su orientación sexual, 'se siente atraído por cosas que no son humanas', declaración que, por supuesto, ha desconcertado a varios.

" Me atraen cosas que no son humanas, no lo puedo explicar, solo se siente. Si no lo entiendes, pues ni modo ", ha dicho Sam Smith.

¿Qué es la orientación xenosexual?

Según fuentes especializadas en sexualidad, la xenosexualidad se define como la atracción que va más allá del entendimiento humano tradicional.

Lo anterior no hace referencia específicamente a 'extraterrestres', 'fantasmas', figuras ficticias o demás, sino a lo 'extraño' y 'no humano', es decir, todo aquello que puede implicar una amplia gama de conceptos e identidades ajenos a la comprensión y entendimiento de la experiencia humana convencional.

Aunque, a la fecha, la xenosexual no está reconocida oficialmente por colectivos LGBT+ y organismos científicos, no es la primera vez que se escucha hablar de ella, pues en internet se pueden encontrar foros dedicados a esto, donde personas que se identifican con esta orientación, comparten sus experiencias.

