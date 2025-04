¿Qué es la muerte cerebral? El diagnóstico que presuntamente enfrenta la bebé de Lupita TikTok

En los últimos días el nombre de "Lupita TikTok" ha cobrado relevancia en diferentes redes sociales, pues se dio a conocer que su bebé con apenas días de nacida tuvo que ser internada en un hospital por una aparente deshidratación.

Sin embargo, se dio a conocer que los médicos que la atendieron descubrieron que que la pequeña Karely Yamileth padece varios problemas de salud que la mantienen en un estado grave. De acuerdo con medios de comunicación, la bebé de la influencer ha sido diagnosticada con meningitis, deshidratación en etapa neonatal, infección en vías urinarias e inmadurez en el desarrollo del cerebro y los riñones.

Sin embargo, la mañana de este 30 de abril se informó que el estado de salud de Karely Yamileth es más grave de lo que se pensaba, ya que los médicos la habrían declarado con muerte cerebral, además, de un sin fin de especulaciones en redes sociales.

Tras ser acusados de presunta negligencia que habría provocado la hospitalización de su hija, Ricardo Medellín, pareja de Lupita ‘TikTok’, negó las acusaciones y aseguró que actuaron de inmediato cuando la bebé presentó malestares.

Explicó que el 29 de abril se le realizaron estudios médicos que revelaron irregularidades desde el parto. Medellín también informó que el examen más reciente consistió en una serie de placas para evaluar la actividad cerebral de la menor, ya que, de no detectarse funciones vitales, los médicos considerarían declararla con muerte cerebral. Afirmó que el problema se originó en el hospital, no por ellos.

¿Qué es la muerte cerebral?

La muerte cerebral, o encefálica, es la pérdida total e irreversible de la actividad en el cerebro y el tronco encefálico. En este estado, la persona no puede respirar por sí sola ni mantener funciones vitales sin soporte artificial. Médica y legalmente, se considera fallecida, aunque el cuerpo pueda mantenerse activo con máquinas como ventiladores.

A diferencia del coma o estado vegetativo, en la muerte cerebral no existe posibilidad de recuperación, ya que no hay actividad cerebral alguna. Actualmente, no existe tratamiento ni intervención que revierta esta condición.

En neonatos e infantes, las causas más comunes de muerte cerebral incluyen asfixia perinatal, infecciones graves (como meningitis o encefalitis), malformaciones congénitas, traumatismos craneales y complicaciones quirúrgicas o cardíacas. Dado que sus cerebros están en desarrollo, los daños pueden progresar rápidamente. Incluso unos minutos sin oxígeno pueden causar lesiones irreversibles, por lo que la atención médica temprana y especializada es crucial en estos casos.