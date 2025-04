El comediante 'El Costeño' revela que sufrió robo por parte de su prometida

Javier Carranza, mejor conocido como ‘El Costeño’, ha enfrentado años particularmente difíciles. Primero, perdió todo su patrimonio tras el paso del huracán Otis.

Como si eso no fuera suficiente, poco después descubrió que su prometida le estaba robando. La misma mujer en quien más confiaba no solo lo traicionó, sino que también lo abandonó y canceló su boda de manera repentina.

Fue a través del canal de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante donde se conoció esta dolorosa historia. En una reciente transmisión, Infante reveló que el pasado sábado recibió una llamada del comediante de Televisa, quien, con la voz entrecortada, le confesó estar atravesando uno de los momentos más duros de su vida.

"Me dice: 'la chava esta, la que era mi novia y vivía conmigo, me abandonó y me robó (...) lo que pasa es que le puse límites, teníamos año y medio viviendo juntos'", narró Infante.