¿Qué es la chinche de fuego? Podría estar habitando en tu hogar

La chinche de fuego, conocida por su intenso color rojo y negro, ha ganado notoriedad por invadir hogares y jardines en diversas regiones del mundo.

Aunque no pica ni transmite enfermedades, su presencia masiva puede resultar desagradable y causar daños a la vegetación . Expertos recomiendan métodos de control no químicos y acciones de prevención para evitar su ingreso al hogar.

Un insecto llamativo, pero inofensivo para humanos

La chinche roja de fuego, cuyo nombre científico es Pyrrhocoris apterus, es una especie originaria de Europa Central que ha expandido su presencia hacia América del Norte desde 2008, principalmente en zonas urbanas de Utah e Idaho.

Se trata de un insecto de colores vivos, fácilmente reconocible por sus manchas negras sobre un fondo rojo, que, aunque puede parecer intimidante, no representa una amenaza para la salud humana.

A diferencia de las temidas chinches de cama, las de fuego no se alimentan de sangre, sino de semillas y frutos de plantas , especialmente aquellas de la familia Malvaceae, como la malva o el hibisco. De hecho, su aparato bucal perforante-succionador está adaptado para extraer nutrientes vegetales, no para picar animales o personas.

Según especialistas en entomología de la Universidad Estatal de Idaho, este tipo de chinche no muerde, no inyecta sustancias tóxicas y no provoca alergias ni reacciones cutáneas. Sin embargo, su presencia puede llegar a ser altamente molesta debido a su comportamiento gregario: tienden a agruparse en grandes números en plantas, patios o incluso interiores de casas, particularmente en otoño cuando buscan refugio para hibernar.

Chinche de fuego (ESPECIAL)

¿Por qué se vuelven una molestia y cómo mantenerlas lejos?

A pesar de su aparente inocuidad, las chinches de fuego pueden causar incomodidades importantes. Cuando se les manipula bruscamente, liberan un olor desagradable a través de sus glándulas odoríferas, el cual puede impregnar telas, alfombras y superficies. En grandes concentraciones, pueden manchar permanentemente los textiles al ser aplastadas.

Los expertos coinciden en que no hay insecticidas aprobados específicamente para esta especie en algunas regiones de América, y su resistencia a los productos químicos limita la efectividad de los métodos tradicionales . Por ello, se recomiendan estrategias de control cultural y físico, como:

Uso de tierra de diatomeas : este compuesto deshidrata a las chinches al eliminar su capa protectora, siendo eficaz contra varias especies.

: este compuesto deshidrata a las chinches al eliminar su capa protectora, siendo eficaz contra varias especies. Rociado con agua a presión : al ser insectos débiles, el simple uso de una manguera en agrupaciones visibles puede reducir su número.

: al ser insectos débiles, el simple uso de una manguera en agrupaciones visibles puede reducir su número. Jabón diluido : una solución de jabón líquido y agua rociada directamente sobre los insectos puede eliminarlos sin necesidad de químicos agresivos.

: una solución de jabón líquido y agua rociada directamente sobre los insectos puede eliminarlos sin necesidad de químicos agresivos. Sellado de grietas : revisar y cerrar posibles entradas en ventanas, puertas y muros evita que las chinches encuentren refugio dentro del hogar.

: revisar y cerrar posibles entradas en ventanas, puertas y muros evita que las chinches encuentren refugio dentro del hogar. Limpieza con aspiradora: se recomienda usar una media de nailon dentro de la manguera para evitar olores y facilitar su eliminación.

Además, mantener un perímetro libre de plantas y maleza alrededor de la casa puede disminuir los puntos de anidación y la probabilidad de ingreso. Estas acciones son más efectivas si se aplican antes del otoño, cuando comienza su búsqueda de lugares cálidos para pasar el invierno.