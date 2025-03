¿Qué dijo Antonio Mohamed luego de la alineación indebida de Toluca?

En la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, el Toluca sufrió una dura derrota de 3-0 ante el América. Para empeorar la situación, el equipo escarlata enfrentará una sanción por alineación indebida, luego de que, al minuto 61, el técnico Antonio Mohamed enviara al brasileño Luan García al terreno de juego.

Con su ingreso, el equipo mexiquense acumuló ocho jugadores no formados en México en el campo, una infracción al reglamento de la Federación Mexicana de Futbol. Tras el partido, el ‘Turco’ asumió la responsabilidad.

¿Qué dijo el Turco al respecto?

"La alineación indebida es un error mío, de la persona que hace los cambios. Nos tiene que servir de lección. Más allá de eso, el América fue mejor, nos superó en contundencia y tenemos que aprender de este partido", declaró.

El estratega argentino descartó culpar a su cuerpo técnico e incluso eximió al arbitraje de la dolorosa caída.

"A veces el arbitraje juega a favor y otras en contra, pero no tengo nada que decir. La alineación indebida fue un error nuestro, no nos dimos cuenta al hacer los cambios. Nos pasó y no volverá a ocurrir", enfatizó.

Mohamed, autocrítico con el rendimiento del Toluca

Pese a no señalar como factor el descanso extra que tuvo su rival en la jornada 10, Mohamed hizo un balance general del encuentro y reconoció que su equipo aún está lejos de su mejor versión.

"El techo sigue igual de lejos. Lo dije cuando ganábamos y lo sostengo ahora que perdimos. América nos superó en intensidad y esto nos debe servir de experiencia. Fue una tarde en la que todo salió mal, con alineación indebida y un rendimiento muy por debajo de lo esperado. Hay que aceptar la derrota y ver cómo se levanta el equipo para encarar la fase final con otra mentalidad", sentenció.

¿Qué establece el reglamento sobre la alineación indebida?

Según el Artículo 25 del Reglamento de Competencia de la Liga MX, antes de cada partido, los equipos deben presentar una lista de 21 jugadores, en la que un máximo de siete futbolistas "No Formados en México" (NFM) pueden estar en la cancha al mismo tiempo. Esta norma busca garantizar la participación de al menos cuatro jugadores "Formados en México" (FM) durante todo el encuentro.

“Dentro de los 11 jugadores en el terreno de juego, solo pueden participar hasta siete jugadores NFM. Esto garantiza la presencia mínima de cuatro jugadores FM en todo momento. Si un equipo incumple esta regla, incurrirá en alineación indebida y será sancionado.”

Respecto a las sanciones, usualmente se anulan los goles del equipo infractor. Sin embargo, en este caso, los Diablos Rojos no lograron anotar.