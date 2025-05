¿Qué celulares se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 de junio?

No es novedad que cada año la famosa aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, integre nuevas actualizaciones y funciones a su servidor, todo con el objetivo de brindar una mejor experiencia para los usuarios.

Este 2025 no es la excepción, pues están llegando nuevas actualizaciones a la plataforma de mensajes, las cuales están integrando nuevas funciones y que, debido a la capacidad que requieren, la app ya no será compatible con muchos teléfonos.

El próximo 1 de junio de 2025, algunos celulares con sistema operativo Android perderán el acceso a la app de Meta.

A continuación te vamos a compartir los teléfonos que ya no recibirán el soporte necesario para las nuevas actualizaciones de WhatsApp y que, por consiguiente, no podrán operar la aplicación.

¿Cuáles celulares Android perderán el acceso a WhatsApp?

Actualmente, WhatsApp es compatible con los siguientes dispositivos: Teléfonos con Android OS 5.0 y versiones posteriores; iPhone con iOS 15.1 y versiones posteriores.

¿Por qué algunos dejan de recibir soporte?

"Los dispositivos y el software cambian con frecuencia, de modo que revisamos periódicamente los sistemas operativos que admitimos y hacemos las actualizaciones correspondientes", señala el Centro de Ayuda.

Ello quiere decir que hay dispositivos que no cuentan con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp. Por lo tanto, pierden el acceso a la app.

Estos son los celulares que ya no podrán utilizar WhatsApp

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S3 Mini, Galaxy S4 , Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 3, Galaxy Note 8.0, Galaxy Note 10.1.

Galaxy S3, Galaxy S3 Mini, Galaxy S4 , Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 3, Galaxy Note 8.0, Galaxy Note 10.1. Motorola: Motorola RAZR, Motorola RAZR MAXX, Motorola Xoom, Motorola PHOTON, Motorola PHOTON.

Motorola RAZR, Motorola RAZR MAXX, Motorola Xoom, Motorola PHOTON, Motorola PHOTON. ZTE: Axon Lux, Blade A450, Blade V220, ZTE A880, Grand X Pro.

Axon Lux, Blade A450, Blade V220, ZTE A880, Grand X Pro. Lenovo: Lenovo A660, Lenovo Vibe Z2 K920, Lenovo Golden Warrior Note 8, Lenovo A616, Vibe X2 Pro.

¿Qué modelos de iPhone dejarán de ser compatibles con WhatsApp?

iPhone 5s.

iPhone SE.

iPhone 6, iPhone 6s y iPhone 6s Plus.

iPhone 6 Plus.

iPhone 7 y iPhone 7 Plus.

iPhone 8 y iPhone 8 plus.

iPhone X.

La aplicación informa que, cuando un dispositivo o versión de sistema operativo deja de ser compatible, los usuarios reciben una notificación para actualizarse.

Consejos para una mejor experiencia con WhatsApp

Si quieres que esta app funcione sin problemas y te ofrezca una mejor experiencia de uso, te recomendamos:

Actualizar tu sistema operativo y verificar que reciba soporte de WhatsApp.

Si tienes un iPhone, no uses dispositivos liberados ni desbloqueados, ya que la app no los admite.

Utiliza siempre la versión oficial de la app, así tus mensajes e información se mantendrán protegidos.

Activa la verificación en dos pasos para cuidar tu cuenta. Entra a los ajustes de WhatsApp, después ve a "Cuenta", luego a "Verificación en dos pasos". Presiona "Activar", crea un PIN de 6 dígitos y haz clic en "Guardar". Si alguien quiere entrar a tu cuenta en otro dispositivo tendrá que ingresar el PIN.