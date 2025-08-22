Finanzas FINANZAS PERSONALES Regreso a Clases LAVADO DE DINERO

¿Qué buscan los 'centennials' en el mundo laboral?

Han aparecido nuevos requisitos indispensables para poder atraer y fidelizar con los perfiles de la generación Z.

Los más jóvenes en el mercado profesional no se conforman con un sueldo atractivo, los "centennials" que llegan al escenario laboral están buscando entornos que brinden sentido, esquemas flexibles, oportunidades de crecimiento y bienestar integral, reveló un estudio.

Para los empleadores, atender estas expectativas dejó de ser opcional y se convirtió en un requisito para poder atraer y fidelizar con los perfiles de la generación Z.

El informe "Market Research 2025" de Pandapé reveló que 60% de las empresas en México y Latinoamérica enfrentan problemas con la rotación de personal, lo que repercute en la productividad y los costos del empleador.

"Las nuevas generaciones no se sienten atraídas únicamente por un puesto o un sueldo; más allá, esperan procesos claros, experiencias personalizadas y un ambiente donde la tecnología facilite la comunicación y la transparencia. Recursos Humanos necesita evolucionar y poner al talento en el centro de la estrategia", declaró Haydeé Jaime, Gerente de Estrategías de Contenido en Pandapé.


Los resultados de la encuesta "2025 Gen Z and Millennial Survey" de Deloitte delataron que profesionales de la generación Z cambian de empleo frente a la falta de oportunidades de crecimiento y la desconexión con los valores corporativos.


Los "centennials" redefinen las reglas, hoy los mayores retos para construir equipos de trabajo sostenibles y competitivos están en el desarrollo, la transparencia y el bienestar que ofrecen las empresas.


¿Qué buscan los "centennials" en un trabajo?


De acuerdo con Pandapé, la generación Z está buscando:


* Propósito con impacto, identificarse con la misión institucional y encontrar en su trabajo un sentido que trascienda


* Flexibilidad real, equilibrio entre vida personal y laboral a través de modelos híbridos, horarios adaptables y licencias inclusivas


* Crecimiento continuo, 76% de los centennials consultados en "Market Research 2025" considera que adquirir nuevas habilidades influye directamente en su permanencia dentro de una compañía


* Transparencia y comunicación constante, la falta de información sobre las responsabilidades reales de un puesto debilita la confianza del personal


* Bienestar integral como prioridad, entornos que promuevan la salud mental y el equilibrio personal


               
               


               

               
               

               
               
               
