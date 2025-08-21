¿Quieres aprender sobre seguros de forma gratuita y con valor curricular?

Finanzas FINANZAS PERSONALES Regreso a Clases LAVADO DE DINERO

FABIOLA P. CANEDO

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) anunció la apertura de inscripciones para la Décima Tercera Generación del Diplomado en Seguros, una iniciativa educativa clave para fortalecer el conocimiento financiero de la población mexicana. Esta será la última edición disponible en 2025, lo que la convierte en una oportunidad única para quienes buscan comprender y aprovechar los seguros como herramienta de protección patrimonial.

El diplomado es completamente gratuito, 100% en línea y cuenta con valor curricular oficial. Está dirigido a todo público, desde jóvenes que inician su vida laboral hasta personas que desean tomar decisiones más informadas sobre cómo proteger su patrimonio ante imprevistos.

Con una duración de 120 horas, el programa se divide en cuatro módulos temáticos: Riesgos y seguros, Normatividad y regulación, Tipos de seguros y su funcionamiento, y Estrategias para la protección financiera. Cada módulo incluye materiales descargables, actividades de reforzamiento y evaluaciones. Quienes obtengan una calificación mínima de 7 en cada módulo recibirán un diploma con validez oficial, descargable directamente desde la plataforma.

Las inscripciones estarán disponibles desde el 18 de agosto al 9 de septiembre de 2025 a través del sitio oficial diplomadoenseguros.condusef.gob.mx. Para participar, solo se requiere contar con un correo electrónico personal y acceso a internet, preferentemente desde una computadora.

La Condusef, como organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, reafirma su compromiso con la educación financiera y la defensa de los derechos de los usuarios de servicios financieros. Este diplomado forma parte de sus esfuerzos por fomentar una cultura de prevención y toma de decisiones informadas en materia de seguros.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Seguros finanzas personales aseguradoras CONDUSEF

               


