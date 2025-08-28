¿Qué bienes han declarado Adán Augusto, Manuel Velasco y otros senadores de la Jucopo?

La Junta de Coordinación Política del Senado que está integrada por los coordinadores de los grupos parlamentarios, dos senadores del grupo mayoritario y del de primera minoría es un órgano colegiado a través del que se logran acuerdo para cumplir con sus facultades.

Lo que se presenta a continuación es que la mayoría de los legisladores de cualquier partido declararon no poseer inmuebles, vehículos ni bienes muebles. E incluso para presentar sus deudas manifestaron la mayoría que esta estaba en ceros. Varios de los integrantes de la Jucopo han ocupado importantes cargos en el servicio público de ahí la necesidad de una mayor transparencia.

Sin embargo, como hace unos días el morenista Gerardo Fernández Noroña declaró al referirse a la oposición es que ellos "No estás obligado a poner que tienes un bien si no lo tienes; tú como trabajador por ejemplo, si no tienes ningún bien de inmueble, pones ninguno; si no tienes muebles, pues ninguno".

Agregando, "Yo creo que mintieron en sus declaraciones patrimoniales, pero eso lo tienen que explicar ellos".

Morena

- Adán Augusto López Hernández

Declaró en 2024 que su remuneración neta por su cargo público fue de 625 mil 793 pesos. Manifestó tener dos propiedades, uno es un terreno de mil 673 metros cuadrados adquirido por herencia en septiembre de 2024 y cuyo valor es de dos millones 761 mil 738 pesos; el otro es un terreno también heredado adquirido en la misma fecha, con una extensión de 433 metros cuadrados y cuyo valor es de 777 mil 726 pesos.

El morenista declaró no tener vehículos ni cuentas bancarias, pero sí un adeudo por seis millones de pesos adquirido en noviembre de 2024.

En préstamo dijo tener una casa

- Sasil de León Villard

Declaró en 2024 una remuneración neta de dos millones 581 mil 132 pesos. Pero no presentó ningún bien inmueble, vehículo, bien mueble o inversiones.

En cambio declaró un adeudo adquirido en noviembre de 2020 por 330 millones de pesos.

- Ignacio Mier Velazco

Senador con licenciatura trunca por la carrera de Administración. Declaró solamente una remuneración neta por su cargo público de 135 mil 335 pesos, lo que correspondería a un mes de salario como senador.

Y otra como servidor público de enero de 2023 a agosto de 2024, donde obtuvo una remuneración neta por 699 mil 390 pesos.

Entre sus bienes inmuebles declaró tres terrenos y una casa, de estos un terreno con una extensión de 184 metros cuadrados, adquirido mediante compraventa a crédito y con un valor de 699 mil 473 pesos en octubre de 2014.

Otro terreno con una extensión de 12 mil 500 metros cuadrados, adquirido también a crédito, conforme a contrato y con un valor de 400 mil pesos en septiembre de 2012.

El tercer terreno tiene una extensión de 200 metros cuadrados, también fue adquirido a a crédito, pero su valor es de 12 millones 579 mil 189 pesos en octubre de 2013.

La casa de 250 metros cuadrados de construcción fue adquirida en octubre de 2005, mediante crédito y tiene un valor de un millones 225 mil 888 pesos.

Además afirmó tener dos vehículos, uno un automóvil marca Jaguar, modelo X Tape, del 2002 cuyo valor de adquisición fue de 250 mil pesos pagado de contado en diciembre de 2004; y el otro un automóvil marca Chevrolet, modelo Tahoe suv paq G del 2021, con un valor de un millón 567 mil 396 pesos, adquirido a crédito en octubre de 2021.

Como bien mueble declaró muebles pagados de contado con un valor de 450 mil pesos, adquiridos en enero de 2010.

Además de dos relojes, uno Rolex pagado de contado con un valor de 40 mil pesos y adquirido en enero de 1991. El otro fue uno Piaget adquirido a crédito con un valor de 70 mil pesos, en enero de 2004.

Así como obras de arte con un valor de 400 mil pesos, pagados de contado y adquiridos en enero de 2010.

Aparte de declarar no tener cuentas bancarias o inversiones.

PAN

- Ricardo Anaya Cortés

El excandidato presidencial reportó una remuneración neta por 625 mil 793 pesos, pero no poseer inmuebles, vehículos ni bienes muebles.

Manifestó tener tres adeudos con tarjetas de crédito bancarias cuyo monto es de cero pesos.

- Enrique Vargas del Villar

El panista declaró una remuneración neta de 625 mil 793 pesos en 2024 y no poseer inmuebles, ni vehículos ni bienes muebles. En cuanto a declaró tener una cuenta bancaria de nómina.

PRI

- Manuel Añorve Baños

El priista declaró una remuneración neta por 1 millón 877 mil 381 pesos. Pero como en otros casos, como los presentados aquí no reportó inmuebles, vehículos o bienes muebles.

Declaró una cuenta bancaria de cheques y cuatro adeudos cuyos montos originales eran cero pero se dividían en tres tarjetas de crédito bancaria y una departamental.

Solo declaró como beneficio privado en un concurso cuyo beneficio fue de 460 mil pesos.

PVEM

- Manuel Velasco Coello

El exgobernador de Chiapas, declaró una remuneración neta por un millón 75 mil 602 pesos. Pero no poseer inmuebles, ni vehículos ni bienes muebles, sólo tres cuentas bancarias de cheques.

PT

- Alberto Anaya Gutiérrez

El petista declaró una remuneración neta de 625 mil 793 pesos. Repitiendo el patrón visto en otros legisladores al reportar no poseer inmuebles, vehículos o bienes muebles.

En cambio reportó tres cuentas bancarias de ahorro.

MC

- Clemente Castañeda Hoeflich

Finalmente, el emecista declaró una remuneración neta de 1 millón 877 mil 381 pesos. Tampoco registró inmuebles, vehículos o bienes muebles a su nombre.

Reportó tener tres cuentas bancarias de ahorro y cinco adeudos, con el más antiguo de septiembre de 2016 y el más reciente de enero de 2024 pero que en conjunto suman un pasivo de 8 millones 828 mil 360 pesos.

Los adeudos se dividen en dos créditos hipotecarios, dos de tarjetas de crédito bancarias y un préstamo.