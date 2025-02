Publican convocatoria de Comisión de Búsqueda en Coahuila

El Gobierno de Coahuila publicó en el Periódico Oficial del Estado la convocatoria para ocupar el cargo de titular de la Comisión de Búsqueda del Estado. Para ello, las personas, interesadas, colectivos de familiares de personas desaparecidas, instituciones de educación superior, públicas o privadas, personas expertas, y organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de desaparición forzada de personas pueden proponer a candidatos y candidatas.

El proceso de selección será conducido por la Consejería Jurídica a través de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, de la Universidad Autónoma de Coahuila (en adelante Academia IDH) conjuntamente con el Grupo Autónomo de Trabajo (en lo sucesivo GAT) con la participación de los grupos y colectivos de familiares de personas desaparecidas.

La Academia IDH en coordinación con el GAT, integrarán un Comité de Especialistas de al menos cinco miembros, quienes se encargarán del análisis y la emisión de la opinión de idoneidad de las postulaciones que reciba . Para la conformación de dicho comité, se podrá invitar a personas que no formen parte de su plantilla de personal, pero cuya experiencia en el tema resulte relevante.

Para ser titular de la Comisión de Búsqueda, algunos requisitos son: Contar con conocimientos y experiencia en defensa y/o promoción de derechos humanos, en búsqueda de personas, investigación de delitos de desaparición u otros delito de alto impacto o complejidad, conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal u otras materias relevantes para el ejercicio de sus funciones.

Además, tener por lo menos 25 años de edad al día de su designación, no tener conflicto de interés en la búsqueda de personas o con el cargo de Comisionado Estatal, no haber desempañado cargo de dirigente nacional o estatal en algún partido político , dentro de los cuatro años previo a su nombramiento y contar con título profesional que acredite su capacidad para el desempeño de las funciones, etc.

Se considera un proceso de entrevistas público y de entre las candidaturas propuestas, los grupos o colectivos de familiares de personas desaparecidas, mediante el voto de la mayoría absoluta de sus representantes, seleccionarán a tres personas. Una vez seleccionadas, el Comité de Especialistas remitirá al Ejecutivo un dictamen debidamente motivado junto con los expedientes respectivos para la designación de la persona que ocupará el cargo de titular de la Comisión.

De acuerdo al calendario, la recepción de postulaciones estará vigente hasta las 23:59 horas del próximo 14 de febrero de 2025, mientras que la emisión de la opinión de idoneidad y envío de expedientes a los representantes de los colectivos de familiares desaparecidos será el martes 18 de febrero. Las entrevistas se programaron del 21 al 23 de febrero y la remisión al Ejecutivo del dictamen y los expedientes de las personas integrantes de la terna el 28 de febrero del año en curso. Una vez seleccionada la persona titular de la Comisión de Búsqueda, el titular del Ejecutivo Estatal expedirá el nombramiento correspondiente.