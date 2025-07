¿Prudencia,hasta dónde?

Trump 2.1 ha sacudido al mundo. La presidenta ha reaccionado con prudencia. Pero conforme pasan los meses, la prudencia inicial pudiera estar llegando a sus límites.¿Puede haber una estrategia para lidiar con este personaje? Sí, no es una fórmula. Pero se le puede contener y quizá mellar sus arrebatos: conquistar a la opinión pública.

En su más reciente misiva, Trump demuestra, una vez más, al estilo Orban, que es un extorsionador: "México me ha estado ayudando a dar seguridad a nuestra frontera". Hasta ahí el mismo tono: Sheinbaum como una fine lady.Ojo,Fine equivale a OK. Pero de inmediato viene el reclamo: "…lo que México ha hecho no es suficiente. México todavía no ha detenido a los cárteles que están tratando de convertir a toda Norteamérica en un campo de juego del narcotráfico". El reflejo del golfista aparece. Los aseguramientos de armas, drogas, destrucción de laboratorios, no tienen precedente. Lo mismo que la captura de capos y las extradiciones.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES.

1.- A pesar de haber conseguido la aprobación presupuestal en ambas cámaras, la fragilidad legislativa de Trump sigue allí. Vienen elecciones en Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Virginia. La posturarepublicana de exigir ciudadanía para votar, ya tropezó en Texas y otras entidades como Missouri y Florida.Trump tiene elecciones intermedias en poco más de un año. Tiempo suficiente para ver un cambio en la percepción.

Trump gobernará menos de cuatro años. Sheinbaum gobernará más de cinco, verá salir a Trump de la Casa Blanca. Pero el efecto lame duck (pato cojo) comenzará muy probablemente en el 2027.

Sheinbaum tiene -todavía- el control total del Legislativo, perosu mando ya ha mostrado cuarteaduras serias.

2.-Dependiendo de la fuente, el crecimiento de EU rondará el 1.8%. Los pronósticos del FMI para el mundo, cayeron al 2.3%. Pero hay un extendido consenso: las caprichosas medidas arancelarias de Trump han frenado la inversión y un período de estancamiento podría abrazar a muchos países, México incluído.

3.-El daño de los aranceles al consumidor estadounidense ya comenzó y será mucho más grave. Ese consumidor es nuestro aliado potencial. Una simple lista -de las berries a los automóviles con sobreprecio- ayudaría.

4.- "… no ha hecho lo suficiente". Hablemos ya de la corresponsabilidad. ¿Quién reparte el fentanilo en EU? ¿Cuántos capos han detenido allá? ¿Quién recibe los barcos con combustible robado? ¿Tráileres cruzando la fronterasin ser detectados?

5.-Méxicopodría iniciar una campaña masiva en medios decomunicación, invertir en publicidad con verdades. Hay decenas de consulados que podrían centrarse en desmentir temas clave en laconfrontación repleta de falsedades: a)en el tráfico de drogas hay capos y autoridades de EU coludidas; b)de acuerdo con el Banco Mundial, la tasa de fecundidad(número de hijos x mujer en edad fértil)es de 1.66, por debajo de la tasa de reemplazo, 2.1. Ello podría provocar un colapso en las pensiones, en el sistema de salud y mayor carencia de mano de obra. Sólo con migración son capaces de mantener cierto crecimiento demográfico, salvando a su país de esa amenaza. Japón (21% menos al 2050); Rusia, China, Italia y España, por ahí. Hay ejemplos dramáticos.Las políticas de recuperación poblacional son muy costosas. En el 2023 todo el crecimiento poblacional de EU se debió a los migrantes. MAGA sería imposible sin la migración que se ocupa de actividades rechazadas por los estadounidenses.

6.-Los migrantes no explican la criminalidad en EU, tienen 60% menos de probabilidades de ser encarcelados que un estadounidense (Goldstein Immigration Lawyers). Encarcelados por 100 mil habitantes:estadounidenses nativos: 1221; inmigrantes indocumentados: 613; inmigrantes legales: 319 (CATO).

Baltasar Gracian (1601-1658) dedicó su vida a indagar en la condición humana, la prudencia incluida: "No hay buenas relaciones con la ruindad, porque carece de virtud".