Proyectan inversión de hasta 15 mdp para obras complementarias de Agua Saludable en Matamoros

MARY VÁZQUEZ

Para las obras complementarias que le corresponderá llevar a cabo al municipio de Matamoros, dentro del Proyecto de Agua Saludable para la Laguna, se estima una inversión de a 12 a 15 millones de pesos.

El alcalde, Miguel Ángel Ramírez López, expuso que dicho recurso se tendría que “bajar” de la federación para aplicarlo en rehabilitación de la red de agua, para a ampliación de las líneas de conducción o bien para la instalación de tanques de rebombeo a fin de eficientizar la distribución del líquido.

Expuso que en los conceptos de inversión considerados en Agua Saludable, no se tiene contemplado dicha obras, por lo que reiteró que, en el 2026 el municipio deberá realizar las gestiones para obtener los recurso y el monto dependerá del presupuesto que maneje el municipio, pero estimó que es alrededor del 30 por ciento del total a invertir en el rubro de obras para agua potable a destinar el año que entra, por lo que dijo podría ser de entre los 12 y 15 millones de pesos.

“En algunas de las ocasiones nos tocará a nosotros hacer una aportación y uno de los objetivos que tenemos nosotros estamos buscando es que en el Plan Integral del programa de agua saludable que es donde nosotros tendremos que hacer la propuesta de donde faltan líneas de conducción de agua, de donde falta algunas situaciones de redes de distribución y estamos poniéndonos de acuerdo para tomar en cuenta que en el 2026 podamos hacer una aportación al proyecto, porque cada municipio tiene sus necesidades muy específicas”.

Ramírez López recordó que, de acuerdo a la planeado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aproximadamente para el mes de diciembre se estaría concluyendo la obra para abastecer a Matamoros del vital líquido, por lo que a finales del mismo mes o en enero ya estarían en condiciones de proceder a la interconexión a la red general de agua potable del municipio.


Resaltó que, de acuerdo a lo que les especificó la dependencia federal estarían recibiendo un mínimo de 600 y un máximo de 800 litros por segundo, lo que les permitirá, detener el funcionamiento de los pozos, lo cual permitirá la recarga el acuífero, ya que se contaría con el volumen suficiente para abastecer al municipio, pues actualmente se “inyecta” a la red 424 litros por segundo.


Finalmente, el presidente municipal mencionó que será nueve puntos de "tiro" de entrega en área urbana y rural y con el proyecto les permitirá tener una cobertura de alrededor 80 por ciento en el servicio, ya que expresó hay "puntos ciegos"; es decir localidades en donde que se encuentran en parte alta o que falta la red de distribución y justamente ahí es donde se realizarían las obras ya mencionadas.



               
               


               

               
               

               
               
               
