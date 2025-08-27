Torreón Sistema Vial Abastos-Independencia Desaparecidos IMSS Reforma Electoral Cabildo de Torreón

Proyecta Conagua inversión de 300 mdp para medidores piezométricos en La Laguna

Según lo dio a conocer Gabriel Riestra Beltrán, director de Conagua

FABIOLA P. CANEDO

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Gabriel Riestra Beltrán, informó que se han revisado 920 pozos en las zonas de mayor abatimiento del acuífero Principal, una cifra inédita, que ni siquiera se ha alcanzado en la suma de inspecciones en todo el país, que llegan a 600.

Señaló que este es uno de los acuerdos que se hicieron como resultado de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obtuvieron a favor organizaciones de la sociedad civil en La Laguna, para la protección del acuífero.

Reconoció que existe una disponibilidad negativa en el acuífero, de -111 millones de metros cúbicos por año, lo que significado un abatimiento de 2 metros por año en el nivel de agua subterránea.

Otro de los acuerdos en los que se ha avanzado es la firma de un convenio con el Instituto de Geociencias de la UNAM, que será una radiografía de las condiciones en que se encuentra el acuífero, en base a lo cual se busca hallar su punto de equilibrio.


Entre los pendientes, el funcionario dijo que se invertirán 300 millones de pesos en la instalación de medidores piezométricos para revisar la extracción de agua en tiempo real en los pozos.


El funcionario pidió a la ciudadanía que denuncie cualquier irregularidad que puedan detectar, aseguró que todas las quejas se atienden y se revisan.


Por su parte, Gerardo Jiménez, representante de Encuentro Ciudadano Lagunero, consideró que se está avanzando finalmente en buscar soluciones a esta problemática.




               
               


               

               
               

               
               
               
