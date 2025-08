Protestan familiares de camarera acusada de robo en el juzgado penal

Familiares y amigos de Clarissa, camarera del hotel Holiday Inn, realizaron una protesta pacífica frente al juzgado penal, donde se llevó a cabo la audiencia inicial del proceso judicial en su contra.

La empleada se presentó amparada ante el tribunal, ya que existía una orden de aprehensión por el presunto robo de un millón y medio de pesos a un huésped del hotel.

Durante la manifestación, su padre, Ernesto Calderón Gómez, exigió a las autoridades esclarecer los hechos y cuestionó la veracidad de la denuncia presentada por el supuesto afectado.

“No es creíble que alguien traiga tanto dinero sin declararlo. Ese señor no informó nada al hotel y fue hasta dos o tres días después que denunció el supuesto robo”, expresó.

Afirmó que la acusación carece de pruebas documentales y pidió que se revisen las cámaras de seguridad del hotel, desde la entrada del huésped hasta su salida.

“¿Por qué no hay testigos? ¿Por qué no se declaró ese dinero? Solo dice que traía una cantidad y que se la robaron. Eso no es prueba suficiente”, añadió el padre de Clarissa.