Protesta sección 188 del Sindicado de Salud por incumplimientos en La Laguna

La Sección 188 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en la región Lagunera se manifestó este martes en el área de Servicios Coordinados de Durango capital debido al incumplimiento de algunos acuerdos que se establecieron en diversas mesas de trabajo con la autoridad estatal y los Servicios de Salud de Durango.

La falta de respuesta es en relación a cambios de directivos en el Hospital General de Cuencamé y el Hospital Nuevo de Gómez Palacio así como la atención a los trámites administrativos pendientes, además de condiciones laborales dignas pues hay escasez de personal en diversas unidades médicas (principalmente de médicos y de enfermería), lo que

ha provocado una sobrecarga de trabajo, afectando no solo el desempeño del personal sino también la calidad en la atención que se brinda la población.

De igual manera, persiste el retraso en la entrega de uniformes, la falta de insumos médicos y quirúrgicos indispensables para la prestación de los servicios de salud.

El gremio, también asegura que se han registrado presuntas violaciones a las Condiciones Generales de Trabajo, incluyendo hostigamiento laboral, abuso de poder por parte de directivos, falta de respuesta a trámites administrativos y omisión en la entrega de prestaciones establecidas.

El Sindicato, también resaltó la importancia de que se respeten los derechos de los trabajadores formalizados y regularizados, asegurando su estabilidad en el empleo y evitando despidos injustificados.

La secretaria general de la Sección 188, Rafaela Zapata Morales dijo que todos estos acuerdos se plasmaron en minutas y citó como ejemplo, que no hay ni un 40 por ciento de insumos y medicinas en las clínicas por lo que desconocen a dónde se están destinando los recursos que se anuncian por parte de las autoridades locales o si verdaderamente están llegando. "Porque a las manos de nuestros compañeros para utilizarlos para una atención a un paciente, no se va visto reflejado", expresó.

Este día, la líder sindical comentó que exigirían la destitución del titular de la Secretaría de Salud de Durango (SSD), Moisés Nájera Torres pues presuntamente ha mostrado indiferencia a la base trabajadora y ha limitado la comunicación con la Sección 188, delegando la responsabilidad a otras personas que no tienen la facultad para la toma de decisiones.

Zapata Morales le hizo un llamado al gobernador de Durango, Esteban Alejandro Villegas Villarreal para que ponga atención al sector salud y que designe a personas que se interesen por el personal sanitario y los propios usuarios.

En la protesta de este martes, el personal sindicalizado llevó lonas y pancartas de inconformidad y gritó consignas de: "¡Fuera el secretario de Salud!", y "La Laguna no quiere gente que no cumpla".

En el mitin, la secretaria general tomó un megáfono y relató todos los hechos, además de indicar que no van a permitir la designación de autoridades que no cumplen con los perfiles, que no tienen conocimiento sobre el manejo de la Secretaría de Salud y que se han dedicado a perjudicar a los trabajadores en vez de sacar adelante a las unidades.

Después del pronunciamiento de Zapata Morales, un grupo numeroso de manifestantes ingresaron al tercer piso de Servicios Coordinados donde se encontraron con el titular de la SSD, Moisés Nájera Torres.

La líder sindical le dijo que confiaron en él y que los decepcionó pues ha estado ausente y además no le contesta las llamadas, aunado a que no visita las unidades de La Laguna. Finalmente, se acordó establecer una mesa de trabajo con representantes de la Secretaría de Gobierno para atender la problemática señalada y tomar acuerdos inmediatos pero el SNTSA pidió que no estuviera presente el secretario de Salud.