Proponen reactivar Plaza Comercial Antigua Harinera y reubicar a ambulantes del Centro Histórico

Como parte del reordenamiento del Centro Histórico, la Dirección de Plazas y Mercados de Torreón abrió la posibilidad de reactivar la Plaza Comercial Antigua Harinera del sector poniente y reubicar a algunos vendedores ambulantes a los locales que desde hace mucho tiempo se encuentran abandonados, por motivos diversos.

El director de Plazas y Mercados, Víctor Ramos Galindo informó que en la actualidad, hay más de 200 vendedores ambulantes que desde hace varios años se mantienen en el Centro Histórico en condiciones irregulares.

Mientras encuentran a dónde movilizarse, se les está otorgando permisos provisionales, con costos que van hasta 350 pesos semanales por permanecer en el Centro Histórico; hasta ahora, alrededor de 150 personas han hecho la solicitud temporal y se han retirado a poco más de 20 porque no aceptaron las nuevas disposiciones.

El funcionario propuso la Antigua Harinera y comentó que se buscaría la manera de hacer más atractiva esta Plaza Comercial, ya sea con brigadas de salud y de lentes a fin de atraer a más consumidores. Agregó que en este lugar, solo por las mañanas hay una cifra considerable de comerciantes pero que se colocan en el estacionamiento y no en los locales.

“Les crearon ese complejo pero hay muchos comerciantes que no lo usan, la ley es muy clara, esos locales fueron creados para el mercado, ni para bodega, ni para dormitorio ni para nada, la ley es muy clara, tienen que trabajar de perdido cinco días a la semana, sino, automáticamente pierden la concesión, muchos están cerrados desde hace seis o siete años o más, yo he estado preguntando ahí. Por eso estoy invitando a los ambulantes a que se vayan ahí y si se van todos pues vamos a tener otro mercado”, indicó.

Según Ramos Galindo ya se reunió con algunos líderes de la Antigua Harinera para exponerles el tema, aunque también admitió que hay vendedores ambulantes que no están dispuestos a irse a ese lugar.

Durante la administración del exalcalde José Ángel Pérez Hernández, la Plaza Comercial Antigua Harinera, fue el resultado de la reubicación de los comerciantes fijos y semi-fijos que trabajaban en las banquetas de diversos sectores del Antiguo Mercado Alianza y del Centro Histórico. Para ello, se estableció un Reglamento que señala que la plaza está integrada por un total de 179 locales divididos en dos sectores; la nave principal se conforma por 120 locales y el segundo sector o anexo, se integra por 59 locales, todos ubicados en el perímetro que forman la confluencia del bulevar Revolución, la calle Torreón Viejo y la Privada Santos.

En su momento, se reglamentó que una vez expedida la concesión, los locales deberían operar como mínimo 20 días de cada mes calendario; hoy hay espacios que llevan años sin abrir y en otros casos, los comerciantes ya fallecieron por lo que hay condiciones de reasignación de los mismos.

Para comprobar el cumplimiento de los días mínimos de trabajo, Plazas y Mercados, según el Reglamento, podrá basarse en los comprobantes de cobro de derecho de piso, en testimonio de otros concesionarios, en el levantamiento de actas o de cualquier otro elemento o medio de prueba. Las actividades comerciales que surgieron en la Plaza Comercial, ejercieron bajo giros de venta como: fierros y herramientas nuevas y usadas, de ropa y calzado nuevo y usado, de alimentos, chácharas y novedades, aguas frescas, frituras y dulces así como talabartería y venta de artículos de pie.

En un recorrido que hizo El Siglo de Torreón por la Plaza Comercial Antigua Harinera, se observó que la plaza se encuentra deteriorada en su infraestructura, con deficiencias en la iluminación y en la parte del anexo, los clientes llegan a cuenta gotas en los escasos negocios que permanecen abiertos. Cabe mencionar que en la planta del edificio, se encuentra un espacio cultural que fue nombrado oficialmente como La Harinera, Artes y Oficios y al cual sí se le invirtió.

Los comerciantes dijeron que no se resisten a la reubicación de los vendedores ambulantes a los locales que se encuentran en el abandono pero que es necesario que primero la autoridad municipal dialogue con ellos para la actualización del Reglamento, la revisión de datos y la cesión de concesiones pues lo que ellos recuerdan es que estas últimas tenían una vigencia de quince años.

El señor Raúl López tiene un local comercial en la Antigua Harinera desde hace más de una década y consideró que es necesaria la reactivación y la reubicación porque hay comerciantes que solo abren sus negocios los domingos. “Cada vez van siendo menos los locatarios que vienen a trabajar, el anexo, es hasta un foco de infección porque hay personas que van y hacen lo que quieren ahí, lo ideal sería que primero reactivaran la nave principal porque está difícil que algún vendedor ambulante quiera venirse al anexo en las condiciones en las que se encuentra. Lo ideal es que vengan las autoridades, que nos expongan su plan de trabajo y que nos tomen en cuenta a los locatarios que venimos siempre”, señaló.

El señor Pedro Fierro tiene 11 años con un local ubicado en el anexo y de octubre de 2024 a la fecha, asegura que sólo ha vendido dos cargadores para teléfonos celulares con un ingreso de poco más de 100 pesos, que se suman a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores que recibe por parte del Gobierno federal.

“Fíjese que hay puestos aquí que pues tienen dueño pero lo que pasa es que no quieren trabajar por lo mismo, porque no hay gente, hemos tratado de arrimar gente pero no aguantan las inclemencias. Sí estaríamos de acuerdo con la reactivación, nosotros lo que queremos es salir adelante”, expresó.