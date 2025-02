Empresarios exigen frenar ambulantaje en Torreón; piden mayor regulación

El sector comercio percibe un aumento generalizado en el ambulantaje, tanto en el Centro de Torreón como en las colonias y la periferia, por lo que solicitarán a las autoridades municipales una mayor regulación de esta problemática, además de invitar a los informales a que se sumen a la legalidad.

Fidel Villanueva Tarín, vicepresidente de servicios de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Torreón, participó este miércoles en un operativo de supervisión en el Centro, donde se recorrieron puestos ambulantes en conjunto con inspectores de Plazas y Mercados. Señaló que el hecho de que exista tanto ambulantaje representa una competencia desleal para quienes cumplen con el pago de locales, impuestos y todas las prestaciones de Ley.

VER TAMBIÉN Revisión de ambulantes revela mesas de cemento que obstruyen el paso en calles de Torreón

Con la participación de inspectores de Plazas y Mercados de Torreón arrancó la revisión de puestos y se observó que el espacio para el paso es muy angosto

"De alguna forma buscar que esos vendedores se regularicen, que su presencia sea lo menos posible e invitarlos para que se sumen a a un comercio formal, que finalmente es lo mejor para ellos, para el gobierno, para el comercio", comentó.

Otro aspecto es la venta de productos chinos, que ha proliferado en la ciudad y muchos son de baja calidad o de dudosa procedencia, por lo que insistió en que se debe revisar la legalidad, porque esto cuesta.

"La legalidad también cuesta, nosotros tenemos que trasladarla finalmente al consumidor y es una competencia desleal porque un vendedor ambulante no paga impuestos, no paga luz, no paga agua, no paga toda la tramitología para que se regule, entonces sus precios son más bajos, pero eso no ayuda ni al municipio, ni a ellos", expresó.

Villanueva Tarín dijo que se ha dialogado con las autoridades de la presidencia municipal para que exista una mayor regulación y reubicar a los informales que ocupan espacios que no están autorizados.

Reconoció que el ambulantaje ha crecido en todo el país y mencionó que es común en las colonias o en la periferia, donde apenas se construye una tienda de conveniencia cuando ya se instalaron vendedores informales en el exterior, lo que les representa una competencia desleal por los gastos que ellos no cubren y que los negocios establecidos sí.

"Hay costos que van inmersos dentro de la legalidad", reiteró.