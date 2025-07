Proponen actualizar censo de consultorios médicos para atender a tiempo la Rickettsia

Como parte de la prevención de la Rickettsia y la disminución de la mortalidad, la Comisión de Salud del Cabildo de Torreón propuso actualizar el censo de consultorios adyacentes a farmacias a fin de corroborar que los responsables sanitarios cuenten con su título profesional, como lo marca la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

La intención es poder identificar los signos o síntomas de la fiebre manchada y atender la enfermedad de forma temprana. En el diagnóstico y tratamiento, el médico también debe considerar factores epidemiológicos como la presencia de garrapatas o casos de Rickettsiosis en la localidad de residencia o en lugares visitados en las dos semanas previas al inicio de síntomas y antecedentes de mordedura de garrapata.

“Dentro de las facultades que se puedan tener dentro de la comisión, hacer alguna investigación o un censo de que efectivamente todos los consultorios que estén, realmente sea un médico egresado el que está ahí, yo no digo que no lo sean, pero no estaría demás que a través de la comisión o del área que competa, hacer una especie de censo para bien de la población. Que realmente sea un médico egresado, con la capacidad necesaria a quien le vamos a entregar la salud de un ser querido”, dijo el décimo primer regidor, Raúl Fabián Ruelas Navarro.