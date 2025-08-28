Nacional Alejandro Moreno Seguridad Gerardo Noroña Salud Claudia Sheinbaum

Propone Morena a Laura Itzel Castillo para presidir el Senado

Manifestó que será institucional, no claudicará en sus principios y mantendrá en alto y con orgullo su afiliación y origen de izquierda

Este jueves, la senadora morenista Laura Itzel Castillo Juárez, fue propuesta para presidir la mesa directiva del Senado de la República. 

En redes sociales, Castillo Juárez agradeció la confianza de sus compañeros de bancada y declaró que seguirá avanzando en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación y el Estado Constitucional de Bienestar. 

“Continuaremos por este camino, voy a poner todo mi empeño para el trabajo legislativo”.

Manifestó que será institucional, no claudicará en sus principios y mantendrá en alto y con orgullo su afiliación y origen de izquierda. 

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó de Castillo Juárez que sea una “gran luchadora social” como su padre Heberto Castillo y celebró que sea la propuesta de Morena para suceder a Gerardo Fernández Noroña. 


¿Qué dice su declaración patrimonial?


En su declaración patrimonial de 2024, manifestó tener una remuneración neta por su cargo público de 912 mil 142 pesos.


Posee dos departamentos,uno de 96 metros cuadrados adquirido por compraventa y pagado de contado en mayo de 1991 cuyo valor de adquisición es de 200 mil pesos y el otro tiene una superficie de construcción de 262 metros cuadrados en un terreno de 146 m² que también fue adquirido por compraventa y de contado en diciembre de 2024 y tiene un valor de 10 millones 995 mil pesos. 


Además de una casa por herencia cuya superficie de construcción es de 150 metros cuadrados.


La senadora declaró aparte no tener vehículos, bienes muebles ni cuentas bancarias.


               
               


               

               
               

               
               
               
