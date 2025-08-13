PRONNIF llama a concientización por menores motociclistas en Monclova

La subprocuradora de PRONNIF en la Región Centro, Martha Lucía Herrera, advirtió sobre los riesgos que enfrentan niños y adolescentes que conducen motocicletas sin supervisión. Señaló que se requiere coordinación con Seguridad Pública para garantizar el cumplimiento del reglamento de tránsito.

Herrera explicó que la ley establece que los menores no deben conducir vehículos motorizados, ya sean de dos o cuatro ruedas, y que quienes lo hagan deben portar casco, limitar los ocupantes a dos y respetar normas básicas de seguridad. Señaló que la intervención de vialidad es crucial para detectar y atender estos casos de riesgo inminente.

La funcionaria destacó que en ocasiones familias completas viajan en motocicletas, incluyendo bebés y niños pequeños, lo que eleva la probabilidad de accidentes graves. En estos casos, se requiere que la autoridad remita a las familias a PRONNIF para acciones de concientización y protección de menores.

Sin sanciones para padres omisos

Respecto a sanciones para los padres, Herrera aclaró que actualmente no existe una penalización específica por omisión reiterada en este tipo de situaciones. Sin embargo, indicó que se aplican estrategias de protección al interés superior del menor, incluyendo medidas especiales de apoyo familiar o, en casos extremos, el resguardo en centros de asistencia social.

Explicó que la multa por conducir sin licencia y permitir que los hijos circulen sin permisos adecuados es una falta administrativa que recae sobre los padres y tutores, ejecutada por las autoridades de vialidad y tránsito. La funcionaria insistió en que la prioridad es la prevención de accidentes y la educación de las familias para garantizar la seguridad de los menores.

Herrera concluyó enfatizando la importancia de la sinergia entre PRONNIF, Seguridad Pública y Vialidad, para asegurar que los reglamentos se respeten y que la protección de niños y adolescentes sea efectiva, evitando accidentes y salvaguardando su bienestar.