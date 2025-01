Promesas de Trump

Donald Trump, 6.11.2024

Hoy, lunes 20 de enero, Donald Trump tomará posesión como presidente de Estados Unidos. Llega al poder tras haber lanzado amenazas por doquier. A México quiere cobrarle un arancel de 25 por ciento a todos sus productos, a menos de que nuestro país detenga el flujo de migrantes y de drogas. Ha afirmado que declarará "grupos terroristas" a las bandas de narcotraficantes mexicanos, lo que le permitiría ordenar acciones policiales o militares de extracción de criminales en territorio nacional. Se ha comprometido a empezar la campaña de deportación de inmigrantes indocumentados más importante de la historia. Ha anunciado también aranceles para productos de Canadá, China y otros países. Ha declarado que quiere tomar control de Groenlandia y recuperar el canal de Panamá, y se ha negado a descartar el uso de la fuerza para lograrlo.

Es muy fácil decir que está fanfarroneando, que no es la primera vez que amenaza para amedrentar y conseguir lo que quiere. Escucho voces que dicen que Trump no puede cobrar aranceles a los productos de México y Canadá porque lo prohíbe el tratado comercial que él mismo firmó el 30 de noviembre de 2018 y que entró en vigor el 1 de julio de 2020. No sería, sin embargo, la primera vez que un presidente autoritario dijera que no le "salgan con el cuento de que la ley es la ley". La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha declarado que "no hay nada de qué preocuparse", que habló por teléfono con él y que tuvieron una "conversación cordial", que la relación de Trump con el expresidente López Obrador fue buena y que, "de todas maneras, tenemos nuestro himno nacional".

Los propios integrantes del equipo de Trump señalan, sin embargo, que el presidente está llegando a su toma de protesta con más de un centenar de "órdenes ejecutivas" listas para firmar, las cuales le permitirán lanzar muchos proyectos sin pasar por el Congreso. Sería el inicio de una presidencia que gobierne por decreto, sin contrapesos, como la que nos heredó López Obrador. Trump cuenta con mayorías absolutas en las dos cámaras del Congreso y con una mayoría de 6 a 3 en la Suprema Corte, que le ha reconocido el "derecho" de violar la ley si lo hace en funciones oficiales como presidente. Hoy Estados Unidos está más cerca de la dictadura que en cualquier otro momento de su historia.

Los aranceles que Trump quiere imponer se basan en una concepción del comercio, el llamado mercantilismo, que ha sido totalmente rebasada por la historia y los economistas. Supone que el propósito del intercambio comercial es obtener un superávit, que el país que logra un balance positivo es el ganador. Pero esta idea surge de la ignorancia. Tan irrelevante es el saldo de la balanza comercial que, si Canadá realmente se convirtiera en el estado 51 de la Unión Americana, como quiere Trump, su superávit con Estados Unidos desaparecería de un plumazo sin que hubiera ningún cambio en las consecuencias del comercio entre los dos. Es verdad que Estados Unidos ha tenido un déficit comercial con el mundo desde 1976, pero no es producto de su debilidad, sino, al contrario, de una fortaleza que se traduce en mayor consumo.

Los aranceles que ha prometido Trump pueden provocar un desplome del comercio y la economía del mundo. Eso ocurrió ya cuando Estados Unidos decretó en 1930 la Ley Arancelaria Smoot-Hawley que provocó la Gran Depresión mundial. El daño de este nuevo proteccionismo será mayúsculo para todos, incluido Estados Unidos. Llega hoy a la presidencia de ese país un político ignorante de la economía y de la historia, un narcisista convencido de que sus prejuicios son la verdad absoluta.

UE-MÉXICO

La Unión Europea y México anunciaron este 17 de enero la renovación de su tratado de libre comercio, pero además lo ampliaron de solo productos industriales a servicios, compras gubernamentales, inversión y bienes agrícolas. Es un gran logro para ambas partes en vísperas del gobierno de Trump.

