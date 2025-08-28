Privilegiaré diálogo sin renunciar a mi trayectoria: Laura Castillo

En sus primeras declaraciones luego de ser electa por unanimidad por la bancada de Morena como virtual presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo advirtió que desde la Mesa Directiva promoverá el diálogo y el acuerdo con todas las fuerzas políticas, pero también defenderá los postulados de la izquierda y el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante los medios de comunicación, reconoció que es necesario que en las sesiones de la Cámara Alta se mantenga el respeto entre los grupos parlamentarios y se honre el parlamento.

"Voy a trabajar con institucionalidad sin renunciar a mis principios y sin renunciar a mi trayectoria de izquierda apoyando al movimiento regeneración nacional y las iniciativas que envié nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Considero que la política debe ser un vehículo civilizatorio y que parlamento viene de parlar, es decir, de hablar y que puede haber discusiones muy fuertes, pero que lo importante es que haya respeto", subrayó.

La morenista afirmó que tiene la fortaleza y el compromiso de sacar adelante todos los trabajos de este órgano legislativo, por lo que hará valer la ley y la Constitución en la conducción de las sesiones.

Laura Itzel Castillo anunció que la propuesta de Mesa Directiva que Morena pondrá a votación del Pleno del Senado está compuesta sólo por mujeres en los cargos que le corresponden, la Presidencia, una vicepresidencia y dos secretarías.

¿Cuántas mujeres han presidido el Senado?

Este jueves 28 de agosto se confirmó que será la senadora guinda quien presidirá el cargo y tomará posesión el 1 de septiembre, cuando inicie el nuevo periodo ordinario.

Siguiendo la línea de los últimos años, donde seguido de un Presidente de la Mesa Directiva continúa una Presidenta, el Senado será presidido por una mujer, pero ¿cuántas mujeres presidentas ha tenido la Cámara Alta?

Aunque el Senado de la República había sido encabezado mayormente por hombres, a la fecha ha sido presidido solamente por 6 mujeres, siendo María Lavalle Urbina la primera mujer presidenta del recinto legislativo en 1965.

Nueve años más tarde entraría en el poder la segunda mujer presidenta, María Guadalupe López Bretón, en 1974.

En 1997, en la LVI Legislatura, María de los Ángeles Moreno Uruegas sería la senadora a cargo de dirigir la Cámara Alta.

Tras la llegada de Moreno Uriegas pasarían 22 años antes de que alguna mujer volviera a tomar la Presidencia de la Mesa Directiva.

En 2019, con la llegada de la senadora Mónica Fernández Balboa, comenzó la paridad de género para presidir el Senado. Cabe destacar que, de septiembre de 2018 a la fecha, senadores de Morena han sido quienes encabezan la Cámara Alta.

De ahí en adelante, cada dos años una mujer dirige un nuevo periodo ordinario.

En 2021, Olga Sánchez Cordero y en 2023 Ana Lilia Rivera Rivera, fueron las últimas mujeres, hasta la reciente elección unánime del partido guinda.

Actualmente, más mujeres han ocupado altos cargos en la política, debido a la paridad de género promovida en el ámbito legislativo.