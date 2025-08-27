Coahuila desaparecidos EMPLEOS Monclova AHMSA SALTILLO

PRI

PRI alista renovación de comités municipales

PRI alista renovación de comités municipales

PRI alista renovación de comités municipales

SERGIO RODRÍGUEZ

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Coahuila inició el proceso de renovación de sus comités municipales mediante convocatoria estatal, en la mayoría con planillas de unidad.

Juan Gerardo Oyervides, presidente del comité municipal del PRI en Frontera, informó que la convocatoria ya fue exhibida conforme a estatutos y actualmente se reciben las documentaciones correspondientes.

Detalló que en la mayoría de los municipios las propuestas son de unidad, a diferencia de otros años en los que competían dos o tres planillas distintas.

En el caso de Frontera, dijo que aún no se confirma si habrá cambios, aunque subrayó que cada integrante del comité ha realizado un trabajo sobresaliente en su encomienda.

Recordó que el PRI es un partido que se distingue por el trabajo colectivo, integrado por expresidentes municipales, exdirigentes, regidores y militancia activa en todo el estado.


“En Coahuila siempre hemos estado avantes, somos un partido solidario y nos apoyamos entre todos”, señaló Oyervides al destacar la unidad entre los diferentes comités municipales.


El dirigente priista puntualizó que la organización política se distingue de otras porque mantiene trabajo permanente durante todo el año, y no solo en épocas electorales.


Resaltó que los comités atienden necesidades sociales de la población con apoyos como medicamentos, traslados, andaderas, pasajes o sillas de ruedas, además de mantener contacto directo con colonias y ejidos.


“Somos gente de territorio y no de escritorio, estamos siempre trabajando por el bienestar de las familias que confían en nosotros”, afirmó el líder priista.


Asimismo, reconoció la labor del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien consideró un ejemplo de trabajo constante desde que fue alcalde, y hoy al frente del Gobierno estatal.


También destacó la labor de Carlos Robles, presidente estatal del PRI, quien ha logrado integrar a los comités municipales en una sola estructura sólida con visión de unidad.


Finalmente, Oyervides aseguró que la militancia priista en Coahuila mantiene una dinámica de capacitaciones y preparación continua, fortaleciendo al partido como una organización cercana a la sociedad.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: PRI

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
PRI alista renovación de comités municipales


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409680

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx