PRI alista renovación de comités municipales

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Coahuila inició el proceso de renovación de sus comités municipales mediante convocatoria estatal, en la mayoría con planillas de unidad.

Juan Gerardo Oyervides, presidente del comité municipal del PRI en Frontera, informó que la convocatoria ya fue exhibida conforme a estatutos y actualmente se reciben las documentaciones correspondientes.

Detalló que en la mayoría de los municipios las propuestas son de unidad, a diferencia de otros años en los que competían dos o tres planillas distintas.

En el caso de Frontera, dijo que aún no se confirma si habrá cambios, aunque subrayó que cada integrante del comité ha realizado un trabajo sobresaliente en su encomienda.

Recordó que el PRI es un partido que se distingue por el trabajo colectivo, integrado por expresidentes municipales, exdirigentes, regidores y militancia activa en todo el estado.

“En Coahuila siempre hemos estado avantes, somos un partido solidario y nos apoyamos entre todos”, señaló Oyervides al destacar la unidad entre los diferentes comités municipales.

El dirigente priista puntualizó que la organización política se distingue de otras porque mantiene trabajo permanente durante todo el año, y no solo en épocas electorales.

Resaltó que los comités atienden necesidades sociales de la población con apoyos como medicamentos, traslados, andaderas, pasajes o sillas de ruedas, además de mantener contacto directo con colonias y ejidos.

“Somos gente de territorio y no de escritorio, estamos siempre trabajando por el bienestar de las familias que confían en nosotros”, afirmó el líder priista.

Asimismo, reconoció la labor del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien consideró un ejemplo de trabajo constante desde que fue alcalde, y hoy al frente del Gobierno estatal.

También destacó la labor de Carlos Robles, presidente estatal del PRI, quien ha logrado integrar a los comités municipales en una sola estructura sólida con visión de unidad.

Finalmente, Oyervides aseguró que la militancia priista en Coahuila mantiene una dinámica de capacitaciones y preparación continua, fortaleciendo al partido como una organización cercana a la sociedad.