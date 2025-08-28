Préstamo del Municipio al Simas Torreón seguirá disponible, aunque ya no es urgente: alcalde

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González dijo que el otorgamiento del préstamo por 60 millones de pesos al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) podría o no darse, pues aunque la urgencia de que el organismo contara con recursos por la época de calor ya está por terminar, sería favorable dejarlo autorizado para ejercer el próximo año, previendo las necesidades que se vayan a presentar.

Luego de que a temprana hora había hecho referencia a una suspensión de dicho empréstito, posteriormente el edil destacó que será el Consejo Directivo del Simas Torreón el que determine, a más tardar, sobre si se aplican los recursos antes de finalizar este año o se reservan para 2026.

“Lo queríamos adelantar para el momento considerado de crisis, por la temporalidad y el calor, pero si nos adelantamos también sería de utilidad, al prevenir para el año que entra; es un tema que se evaluará en estos días, ahorita ya no hay premura, pero si ayuda a prever crisis para el próximo año se hace” indicó.

Reconoció que este tema ha sido politizado, pero obedece a una cuestión de operatividad, por las necesidades que se tienen, y para que futuras administraciones municipales no enfrenten la misma situación que se dio desde la pasada gestión.

Y es que según dijo, cuando llegó a encabezar el primer periodo como alcalde, en 2022, se recibieron 86 pozos, y en el transcurso de los tres años se perforaron otros 35, pero no se logró incrementar el volumen de agua para destinarlo a la población, sino que estas fuentes de abastecimiento sustituyeron a las que ya habían caducado porque dejaron de extraer agua o bien, por falta de mantenimiento.