Coahuila Piedras Negras Monclova Coahuila AHMSA GOBIERNO DE COAHUILA

Agresiones

Presentarán al luchador 'Baby Rap' ante el juez por golpiza que dejó a vecino en coma

Vecinos y conocidos se han sumado a las exigencias de justicia

(SERGIO A. RODRÍGUEZ)

(SERGIO A. RODRÍGUEZ)

SERGIO A. RODRÍGUEZ

El luchador profesional conocido como “Baby Rap” será presentado el domingo ante el juez penal, acusado de la brutal agresión que mantiene a un vecino en estado crítico.

La Fiscalía General del Estado informó que la fecha para la audiencia inicial será fijada por el juez de control, estimando su realización el domingo, dentro de los términos constitucionales.

La víctima, identificada como Néstor Alejandro Zamora Ledezma, de 36 años, permanece en coma y con daño cerebral severo, tras recibir la golpiza en la colonia Colinas de Santiago.

De acuerdo con la denuncia presentada, el ataque ocurrió la mañana del lunes, en el interior del domicilio del luchador, cuyo nombre real es Diago “N”.

Familia exige justicia y sanciones ejemplares


Alejandra Ledezma, prima del afectado, exigió que el caso no quede impune y que se apliquen sanciones ejemplares contra el presunto responsable de la agresión.


“Mi primo está inconsciente, con daño cerebral. Está luchando por su vida. Queremos justicia y que se tomen medidas contra el responsable”, expresó visiblemente afectada la denunciante.


La familiar recalcó que una persona con entrenamiento profesional no debe utilizar su fuerza física para causar lesiones graves, pidiendo que se le retire la licencia como luchador.


Agregó que, aunque la denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía, la familia teme que el agresor obtenga su libertad y el hecho quede sin consecuencias legales reales.


Preocupación social y seguimiento al caso


El estado de salud de Néstor es sumamente delicado y su pronóstico médico reservado, por lo que la comunidad se mantiene pendiente del desarrollo de la investigación y del proceso judicial.


Vecinos y conocidos se han sumado a las exigencias de justicia, demandando que las autoridades actúen con firmeza y garanticen que no haya privilegios para el acusado.


La Fiscalía reiteró que continuará reuniendo pruebas para sustentar la acusación en la audiencia inicial y buscar medidas cautelares acordes a la gravedad de los hechos denunciados.


Este caso ha generado preocupación pública por la violencia ejercida por deportistas profesionales fuera del ring, reavivando el debate sobre controles y responsabilidades dentro del deporte de contacto.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Agresiones

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
(SERGIO A. RODRÍGUEZ)


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406725

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx