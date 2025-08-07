Presentan nueva estación 'pet friendly' en Moorelar en busca de promover el bienestar animal

Una nueva estación se suma a Moorelear, la número 52 que estará dedicada a crear consciencia del bienestar animal así como de dar apoyo a albergues o asociaciones que así lo requieran.

También se presentó la cartera de las estaciones que estarán participando en este segundo sábado de agosto y el cuarto sábado del mes, que van desde la promoción de la lectura lúdica como el observar las estrellas y demás maravillas que ofrece el cielo.

Samantha Contreras y Carlos Esparza, son los encargados de la nueva estación “pet friendly (que permite animales), quienes estarán participando por primera vez este 16 de agosto a las 18:00 horas, la esquina de avenida Morelos y Leona Vicario, “este es un evento con causa, con el propósito de recolectar donativos para el albergue canino Mascotas de Familia, que alimenta a alrededor de 30 perritos que fueron rescatados de situación de abandono y maltrato”, explicó Samantha Contreras.

Para la recaudación se tendrá una pasarela de disfraces de mascotas, a cambio ya sea de dos kilos de croquetas. Los interesados en apoyar también podrán hacerlo ya sea con artículos de limpieza, mantas, alimentos y más.

Rosario Pedraza, directora de Moorelear, comentó que se contará con las estaciones que forman parte de este movimiento como la Lectura Lúdica, así como la Estación Vial infantil, así como el de la Sabiduría en la que en esta ocasión ofrecerá una actividad sobre Ositos de la reminiscencia, se refiere a osos de peluche hechos con prendas de vestir de un ser querido fallecido, con el propósito de honrar su memoria y ofrecer consuelo a quienes están de duelo.

También estará la estación del Emprendimiento con la participación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC), con su bazar de verano; así como la estación astronómica, quienes estarán observando la “bóveda celeste”, si el clima lo permite durante el recorrido desde la Plaza Mayor hasta la Plaza de Armas por la avenida Morelos.

“El relevo generacional que pedíamos al universo se está dando, la mayoría son jóvenes quienes están tomando la batuta en las coordinaciones de Moorelar con sus ya 52 estaciones”, compartió Pedraza.