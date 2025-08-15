Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

SAN PEDRO

Presentan libro sobre la historia de San Pedro de Francisco Barboza Muñiz

En sus páginas, el autor ofrece un recorrido por los orígenes de San Pedro de las Colonias

MARY VÁZQUEZ

En un evento celebrado en la Casa de la Cultura se llevó a cabo la presentación del libro; “San Pedro de las Colonias, Coahuila; Origen, Magia e Historia”, escrito por Francisco Barboza Muñiz.

La presentación estuvo a cargo de Cornelio Cepeda Muñoz, director de Cultura, quien destacó la importancia de la obra como un legado cultural que preserva la memoria y las raíces del municipio.

Se reconoció el gran apoyo a la Administración Municipal para la realización de esas actividades que fortalecen la cultura local.

En sus páginas, el autor ofrece un recorrido por los orígenes de San Pedro, relatando la historia de sus primeros años, los personajes que marcaron su desarrollo y una gran variedad de anécdotas que muestran la identidad y la riqueza cultural de la región.

Este libro se suma a los esfuerzos por fortalecer la memoria histórica y fomentar el orgullo de pertenencia entre los sampetrinos.


               
               


               

               
               

               
               
               
