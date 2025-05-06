Presentan informe de la Deportiva Torreón; destacan aumento de usuarios en alberca

El Patronato Administrador de la Unidad Deportiva Torreón (UDT) rindió este martes su tradicional informe mensual de ingresos, egresos y planeación, correspondiente a los meses de marzo y abril 2025, en el que destacó el incremento de usuarios a la alberca recreativa, al incrementarse las temperaturas.

Fue en el Auditorio Miguel Ángel Ruelas Talamantes, de la Galería del Deporte Lagunero, donde se realizó el informe encabezado por Alicia Guerrero Garibay, presidenta del Patronato, quien fue acompañada por miembros del Consejo, como Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec) y Ramón Elías Chufani, titular del Instituto Municipal del Deporte (IMD) de Torreón. Además de rendir el informe financiero y de status de pagos a los trabajadores, se mencionó el buen funcionamiento que ha tenido el nuevo pozo para dotar de agua a las instalaciones, que ha resultado de acuerdo a lo proyectado.

Entre los planes que se han proyectado a futuro cercano, es el renovar el pasto sintético del campo Raúl Allegre, con el objetivo de brindar mayor comodidad a deportistas que ahí practican futbol americano y soccer. Se expuso también la problemática del intenso calor al interior del Gimnasio Torreón, al cual se buscarán soluciones al solicitar cotizaciones de opciones de aires acondicionados, para beneficio de academias de basquetbol, voleibol, gimnasia, artes marciales, entre otras.

Finalmente, se acordó mantener la vigilancia en la alberca recreativa ante el incremento de usuarios, con el objetivo de prevenir accidentes.