Presentan en Torreón el festival cultural Perímetro Origen

Este jueves por la mañana, en las instalaciones de Casa La Morelos, se registró la rueda de prensa para anunciar la segunda edición del Perímetro Origen, un festival cultural que busca generar colaboraciones y actividades para resaltar el valor del Centro Histórico de Torreón.

En esta edición, que se efectuará del 20 al 24 de agosto, participarán espacios, medios de comunicación e instituciones como Casa La Morelos, Museo Arocena, Archivo Municipal de Torreón, Gamma Culture, Rastro Galería, 777 Atelier & Galería, El Siglo de Torreón, Grupo Radio Estéreo Mayrán, el Instituto de Música de Coahuila (INMUS).

Según se indicó, Perímetro Origen tiene como objetivo posicionarse como el festival de arte y cultura referente de la Comarca Lagunera. Entre sus actividades, todas ellas familiares, en esta edición se ofrecerán talleres, visitas guiadas, exposiciones, conciertos, conferencias, mercaditos y bazares.

Entre los artistas a presentarse destacan Cadereira, Les Fancys, Luis Palomino, el Ensamble de Flautas de Pico del INMUS, Nueva Red de Bailadores Libres, Soloponto, Banda Municipal de Torreón, Laboratorio de Exploración Sonora, My My Felina, Martín Estrada, entre otros.

Datos compartidos por el festival arrojaron que en su primera edición, Perímetro Origen registró la activación cultural de ocho cuadras del Centro Histórico, 46 actividades totales en 75 puntos, 243 artistas y una asistencia de mil 621 personas.

RECORRIDOS EN EL SIGLO

En esta ocasión, El Siglo de Torreón participará en Perímetro Origen ofreciendo recorridos guiados por sus instalaciones de Mariano Matamoros 1056 Poniente, Centro. Estos tendrán lugar los días 20, 21 y 22 de agosto a las 18:00 horas y los 23 y 24 de agosto a las 11:00 horas. Los registros están disponibles al 871 265 2723 y 871 712 5147.