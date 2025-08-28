Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

Presentan candidatas a reina de la Feria de San Pedro 2025

Se llevó a cabo la presentación de las ocho jóvenes que aspiran a convertirse en la reina de esta importante fiesta

MARY VAZQUEZ

En el marco de las celebraciones previas a la tradicional Feria de San Pedro 2025, se llevó a cabo la presentación de las ocho jóvenes que aspiran a convertirse en la reina de esta importante fiesta.

La alcaldesa Brenda Cecilia Güereca Hernández felicitó a las participantes, destacando la alegría y entusiasmo con el que representan a la juventud sampetrina. Las invitó a disfrutar de esta experiencia que forma parte de las tradiciones más queridas por las familias del municipio.

El próximo domingo 31 de agosto, a partir de las 6:30 de la tarde, las candidatas participarán en un desfile que recorrerá las principales calles de la ciudad, iniciando en las instalaciones del DIF Municipal y concluyendo en la Casa de la Cultura.

Una hora después se realizará el esperado sorteo para elegir a la reina y a la princesa, quienes engalanarán con su simpatía y carisma las fiestas de este año. Esta celebración será en la Casa de la Cultura.

Las participantes son: Priscila Rivera Rodríguez, del Tecnológico de San PedroCassandra Melissa Hernández Loza, del IESIZ San PedroLoaiza Guadalupe del Hoyo Ibarra, del grupo de danza folclórica "Raíces"Marbel Azereth Verano Trujillo; Aneth Michelle Díaz Luna; Yoseline Yudith Alvarado Medellín, de la Casa de Descanso; Idania Wendoline Isaías Moctezuma, del ejido 20 de Noviembre y Lluvia Silviana Rosales Hernández.


La presidenta municipal invitó a toda la comunidad a asistir el próximo 7 de septiembre a la coronación de la reina de San Pedro, en la explanada de la plaza principal, con la presentación del grupo Tropicalisimo Apache.


               
               


               

               
               

               
               
               
