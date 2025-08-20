Presenta PAN Coahuila amparo contra “Ley Espía” en Saltillo

Este miércoles, la dirigente estatal de Acción Nacional, Elisa Maldonado, presentó un amparo en el Poder Judicial en Saltillo, ante la denominada “Ley Espía” impuesta por Morena.

Acompañada de militancia y del diputado local, Gerardo Aguado Gómez, la dirigente estatal del blanquiazul explicó que la aprobación en “fast track” de una serie de iniciativas, que actualmente ya son ley, vulneran el derecho a la privacidad, propias de un régimen totalitario y autoritario.

“Se trata de una serie de leyes que en su conjunto facultan al Estado para espiar a quien sea, sin autorización de la ciudadanía y sin control judicial de por medio” explicó el legislador Aguado Gómez.

Señaló que dentro de los datos personales a los que el Gobierno tendrá acceso se encuentra la localización en tiempo real, los datos emanados de las comunicaciones, datos biométricos,

datos bancarios y fiscales, historial clínico y, en general, toda información personal que obre en cualquier registro ya sea público o privado, sin la necesidad de otorgar un consentimiento y sin control judicial.

Por su parte la dirigente estatal calificó como grave la situación, “No se trata de que solamente nuestros datos personales estarán a total disposición del gobierno, sino que también, se plantean penas y sanciones en caso de no otorgarlos”.

Finalmente, recalcó que cualquier persona mayor de edad podrá usar uso del formato de amparo universal el cual pueden descargar en las páginas oficiales de Acción Nacional.

Asimismo, mencionó que con esta “Ley Espía” también obliga a todas y todos los mexicanos a entregar sus datos biométricos para una nueva CURP; además, obliga a los concesionarios y operadores de telefonía a generar un registro de usuarios de servicios de telefonía, y, en caso de que los usuarios no estén registrados, se les cancelará la línea.

Comentó que obliga a los concesionarios y operadores de telefonía a entregar en tiempo real al Gobierno la información de geolocalización, llamadas entrantes/salientes y domicilios de sus usuarios.

Además, se otorga al Gobierno acceso completo e irrestricto a cualquier dato personal, sin necesidad de autorización de su titular y sin control judicial.

Finalmente, se faculta a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional, a investigar y realizar labores de inteligencia, obtener información y compartirla con el Centro Nacional de Inteligencia.