Prepara Coahuila estrategias de promoción turística para el Mundial 2026

Ante la proximidad del Mundial de Futbol 2026, y con Nuevo León como una de las sedes oficiales, Coahuila ya trabaja en una estrategia de promoción turística para aprovechar el flujo de visitantes que llegarán al norte del país con motivo del evento.

Debido a la cercanía geográfica y la conectividad con el área metropolitana de Monterrey, se espera que un número importante de turistas opte por extender su estancia y conocer los atractivos turísticos coahuilenses.

En ese contexto, la titular de la Secretaría de Turismo estatal, Cristina Amezcua González, informó que se mantiene una coordinación activa con su homóloga de Nuevo León, con el fin de diseñar acciones conjuntas que beneficien a ambas entidades.

Como parte de esta preparación, la Secretaría ha sostenido reuniones con tour operadores, hoteleros y restauranteros, particularmente en la Región Sureste, para construir paquetes turísticos integrales que destaquen lo mejor del estado.

Entre los principales destinos que se incluirán en estas ofertas se encuentran la Ruta Vinos & Dinos, el Museo del Desierto y los paisajes naturales de Cuatro Ciénegas, considerados íconos del turismo regional.

“Nos preparamos para recibir a los visitantes con experiencias únicas que muestran lo mejor de nuestro estado”, aseguró Amezcua González, al destacar la importancia de trabajar de manera coordinada con el sector privado para brindar una oferta turística competitiva y de calidad.

Finalmente, la funcionaria subrayó que el Mundial 2026 representa una oportunidad sin precedentes para posicionar a Coahuila en el mapa turístico internacional, como una alternativa cercana, segura y atractiva para quienes busquen explorar más allá de las ciudades sede.