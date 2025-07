Preocupa a Canaco de San Pedro crisis en el campo, lo que deriva en la baja la actividad comercial

Integrantes de la Cámara de Comercio en San Pedro, dieron a conocer que las ventas por el periodo de graduaciones fueron muy por debajo de lo esperado e insisten que la caída en la actividad obedece a la falta de “movimiento” en el campo.

“Este año estuvo fregado de más, nosotros creíamos que, aunque fuera un poco iban a repuntar las ventas, ahora con las graduaciones, porque si hubo poquita producción de melón y como este año casi no se sembró, pues la gente que siembre, pensó que les iba a ir muy bien en el precio, pero la verdad no fue así, les compraron igual que otros años y pues, tampoco hubo algodón y muy poco forraje y pues al no haber nada en los campos, la gente de los ejidos pos está muy fregada”, expresó el integrante de Canaco, Abelardo Fernández Cavazos.