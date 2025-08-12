Premier exclusiva para suscriptores

Nosotros Eventos columnas Sociales

Mañana, 13 de agosto, se llevará a cabo la función especial del esperado largometraje Drácula, dirigido por el reconocido cineasta francés Luc Besson. La cita es en Cinépolis Cuatro Caminos a las 8:00 de la noche, en un evento exclusivo para los suscriptores de El Siglo de Torreón.

Inspirada en la obra de Bram Stoker, esta nueva versión del mito del vampiro narra los orígenes del Príncipe Vlad, un hombre marcado por la pérdida que desafía a Dios y abraza la oscuridad para convertirse en inmortal. La historia combina tragedia romántica, estética gótica y una narrativa profundamente emocional.

Con un elenco estelar encabezado por Caleb Landry Jones, ganador en Cannes, y Christoph Waltz, dos veces ganador del Óscar, Drácula promete una experiencia sensorial única. Filmada en los paisajes de Finlandia y con música original del maestro Danny Elfman, la cinta va más allá del terror tradicional, sumergiendo al espectador en un viaje visual y emocional.

La película llegará a todas las salas el 14 de agosto, pero mañana los suscriptores de El Siglo de Torreón tendrán la exclusiva.

