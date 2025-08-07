Premian proyecto para Paseo Morelos y Centro Histórico

Este jueves por la tarde se llevará a cabo la premiación al proyecto que resultó ganador en el concurso para la rehabilitación del Paseo Morelos y Centro Histórico de la ciudad, para cuya primera etapa se tiene considerada una inversión por el orden de los 17 millones de pesos por parte del Municipio.

La ceremonia de premiación tendrá lugar en el Museo Arocena a las 18:00 horas y será presidida por el alcalde, Román Alberto Cepeda González, con la asistencia de la directiva del Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera, Asociación Civil (CACLAC), quienes trabajaron de forma coordinada con las dependencias para llevar a cabo este certamen.

Al respecto, el presidente del CACLAC, Mario Talamás Murra informó que se recibieron 23 proyectos participantes en la convocatoria, que fue de carácter nacional y desde que se lanzó despertó el interés de arquitectos, urbanistas paisajistas y especialistas en la materia.

El objetivo de este concurso es incidir en la recuperación del Centro Histórico de Torreón, a través de acciones sostenibles, con proyectos de inclusión y la reactivación de esta área.

La propuesta de rehabilitación se centra en la conexión de espacios públicos como la Plaza Mayor, la Alameda Zaragoza, la zona centro y vialidades como la calzada Colón, el Corredor Matamoros entre otras, mediante la creación de una red urbana en la que se reactiven sitios que actualmente están en el abandono . Además, se pretende generar una reconexión simbólica de los ciudadanos con su centro histórico, fomentando la apropiación y el orgullo por el espacio.

Según la convocatoria, el ganador del concurso recibirá 100 mil pesos y la posibilidad de obtener el contrato para la elaboración del proyecto ejecutivo.

Por su parte, el director general de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, Gustavo Muñoz López indicó que el programa de rehabilitación está planteado para ejecutarse en cuatro etapas, la primera de éstas se busca iniciar en el transcurso de este mismo año y partiría del sector Alianza hasta la Alameda Zaragoza.

En una segunda etapa, se abarcaría desde ese mismo paseo, la Alameda, hasta el Bosque Venustiano Carranza, a lo cual se sumará el proyecto del Centro Cultural del Norte; en la tercera fase, se considera el llamado Distrito Revolución, con el estadio del mismo nombre y en una última etapa, se extendería la conectividad hacia la colonia Torreón Jardín, para que todas las familias puedan disfrutar de esta área de la ciudad.

“En esta administración municipal esperamos por lo menos concluir tres etapas”, dijo Gustavo Muñoz López, tras resaltar la importancia de que la ciudadanía participe y se involucre en este tipo de propuestas encaminadas al beneficio colectivo.

“Es bien importante la participación de la sociedad civil organizada, porque es quien tiene la experiencia y sobre todo la atemporalidad, nosotros vamos de paso y seguramente al terminar esta administración, ellos seguirán velando por los intereses de que ese proyecto se lleve a cabo”, resaltó.

Premian proyecto para Paseo Morelos y Centro Histórico