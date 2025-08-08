Torreón Paseo Morelos Rally Coahuila 1000 Drenaje Pluvial Pemex peñoles

Premian a ganadores del Concurso Nacional Regeneración del Paseo Morelos

Los proyectos ganadores del segundo y tercer lugar recibieron premios de 50 y 25 mil pesos

MA. ELENA HOLGUÍN

Se realizó la premiación del Concurso Nacional Regeneración del Paseo Morelos en el que resultó ganadora la propuesta de Sara Nahle Maldonado (Torreón), Angélica Michel García (Monterrey) y Andrea Estrada Guerra (Monterrey), quienes se hicieron acreedoras a un premio de 100 mil pesos y el contrato para elaborar el proyecto ejecutivo de dichas obras.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo el jueves por la tarde, encabezada por el alcalde, Román Alberto Cepeda y el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Miguel Ángel Algara Acosta, quien acudió en representación del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

Los proyectos ganadores del segundo y tercer lugar recibieron premios de 50 y 25 mil pesos, respectivamente, además de que hubo menciones honoríficas y en total, una felicitación para los 23 participantes en esta convocatoria de carácter nacional, algunos procedentes de otros estados como Chihuahua, Nuevo León y Jalisco.

En su mensaje, el presidente municipal reconoció a los equipos que atendieron a la convocatoria del rescate del Paseo Morelos, uno de los corredores más emblemáticos del Centro Histórico. Agradeció también al Colegio de Arquitectos de La Laguna, Asociación Civil (CACLAC) por encabezar este concurso y a la Academia de Arquitectos por su participación.

“A los 23 equipos que participaron, locales y nacionales, mi reconocimiento primero por el trabajo, la dedicación y el compromiso, no solamente a quienes han ganado, también a quienes tuvieron la voluntad de participar en un proyecto que tiene que ver con la colaboración entre gobierno y la sociedad organizada”, indicó.


Cepeda González resaltó que hoy Coahuila es un Estado que es punta de lanza a nivel nacional en empleo, en orden, en seguridad, gracias a las iniciativas del gobernador Manolo Jiménez, y mencionó que son esas condiciones las que permiten realizar concursos como el de Regeneración del Paseo Morelos.


Aseguró también que vienen otras obras para la ciudad que contribuyan a la reactivación del Centro Histórico de la ciudad.


El titular de la SIDUM, Miguel Ángel Algara Acosta felicitó a los integrantes del Colegio de Arquitectos, y a los ganadores del Concurso Nacional Regeneración Paseo Morelos, a quienes reconoció su labor como creadores de las obras y proyectos que detonan los municipios, y aseguró que el Gobierno del Estado seguirá construyendo infraestructura moderna a la altura de este Torreón.


Por su parte, Mario Alberto Talamás Murra, presidente del CACLAC destacó el interés de la administración municipal en trabajar por una ciudad ordenada y de poner las condiciones adecuadas para que se dé la inversión y haya una mejor calidad de vida para los habitantes de Torreón.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Paseo Morelos Concurso Nacional Regeneración

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
