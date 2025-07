Por tercera ocasión, habitantes del ejido Mayrán protestan bloqueando la carretera

Por tercera ocasión, habitantes del ejido Mayrán de San Pedro, se manifestaron. En esta ocasión bloquearon intermitentemente la carretera que conduce a La Cuchilla, justo a la altura del entroque al su comunidad y permanecieron por alrededor de cuatro horas.

Aunque en esta vez si lograron que la alcaldesa Brenda Cecilia Güereca Hernández los atendiera no lograron ponerse de acuerdo, ya que se mantienen firmes en que quieren que se les regrese el permiso de venta de alcohol o que se les de otro permiso, lo cual ella se negó y les propuso volver hacer la elección del comité pro obras, lo cual ellos rechazaron, pues dicen que aunque al principio también esa era una exigencia, ahora ya no están de acuerdo ya que argumentan que si lo hacen será un proceso amañado desde la Presidencia Municipal.

Lo anterior lo declaró el comisariado ejidal Benito Aviña García, quien agregó que llegaron antes de la cinco de la mañana a cerrar la circulación de la carretera federal, pero solo impedían al paso por lapsos de 20 minutos, ya que dijo no se pretendía afectar drásticamente a los conductores, aunque reconoció que se impidió que los camiones de personal que trasladan a los trabajadores a las maquilas salieran de la comunidad y fueron unas cuatro unidades las que retuvieron, por lo que los empleadores optaron por mandar otras unidades, incluso taxis de la cabecera municipal para recoger a las personas.

Benito Aviña compartió que, alrededor de una hora después, llegaron elementos de la Guardia Nacional al bloqueo y al estar al tanto del problema se comunicaron con sus superiores para que notificaran a las autoridades municipales y que mandaran elementos de la Policía Municipal o al secretario del Ayuntamiento, Jaime Martínez, para atendiera el conflicto, incluso dijo que él mismo les pasaron su número de teléfono para que le marcaran, pero afirmó que no hubo respuesta.

Comentó que, después llegaron elementos de la Fiscalía del Estado, de la Policía del Estado, así como de la Policía Municipal, pero fue hasta que llegó de la ciudad de Torreón, un representante de la Secretaria de Seguridad Pública, quien finalmente gestionó la reunión con la alcaldesa; Brenda Güereca, por lo cual una comisión de cuatro personas acudieron a la presidencia municipal, poco antes de las 9 de la mañana, pero repitieron no conciliaron nada.

“Le dije; déjenos trabajar y así quedamos bien y ella nos dice; la propuesta que te puedo hacer es volver a hacer la asamblea y le dije que esa propuesta se la hacíamos ayer, pero ahorita ya no, ahorita es o deja las cosas como están o nada y ella me dijo; no puedo hacer eso por que ya hay quejas y le digo que dónde están los que se quejaron y se le dijo que si no va a negociar, entonces no queremos nada y nos salimos de allí de presidencia”.