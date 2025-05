¿Por qué sólo en un estado?

Desde hace semanas atrás, si no meses, el secuestro de la economía agropecuaria en La Laguna de Durango estaba en marcha. Un encontronazo entre uno de los más prominentes empresarios ganaderos de toda la Comarca Lagunera contra un tipo relacionado con las bandas mafiosas y pseudosindicalistas de la nueva época, hizo que prender las alarmas en el importantísimo gremio de los lecheros y engordadores de La Laguna. Si le pegaron abusiva e impunemente al gran productor de leche de una compañía internacional que tiene en sus corrales decenas de miles de vacas de leche y una colosal engorda ¿Qué puede pasar con los demás?

Dubitativos y temerosos al principio. Ese incidente logró una vez más aglutinar a los miembros de la misma actividad económica para tratar de tomar una postura.

La realidad es que al principio la prudencia por no llamarlo temor a represalias de todo tipo, hizo que bajase la efervescencia de responder atropello vivido por uno de su colegas. Sin embargo, la voracidad de los mismo sindicalistas por apoderarse de una sustancial tajada del negocio ganadero a manera de extorsión, hizo que fijaran la vista en más áreas del ciclo económico de la producción de leche y carne. Se lanzaron a controlar el comercio de forrajes y sobre todo del agua rodada, bajo sus armas y poderes políticos.

Ayer mismo en El Siglo, se dio cuenta en qué nivel se encuentran las extorsiones. Como grito desesperado aunque en un auditorio priista, un campesino miembro de la Confederación Nacional Campesina -CNC- denunció ante sus compañeros de partido hasta donde se han atrevido los nuevos sindicalistas (CATEM, vinculado con Morena, como la CTM siempre lo ha estado con el PRI).

El testimonio del cenecista priísta fue escuchado de viva voz por los dirigentes estatales de la Confederación Nacional Campesina de Durango y Coahuila, José Antonio Morales Guzmán y Natividad Navarro Morales, respectivamente, además de la dirigente nacional de la CNC y diputada federal, Leticia Barrera Maldonado, quien visitó La Laguna por temas electorales.

El cenecista y expresidente de Módulo señaló que las personas que dirigen los módulos fueron impuestas por dicho sindicato del que reciben amenazas y que tiene influencia en diversas instancias.

"Hay inquietud y estamos ahorita con la incertidumbre de que los forrajes de nuestro municipio están manejados por ciertos, grupos, dizque Sindicato, entonces sí está crítico. En el Módulo la gente del sector social estamos preocupados, nos están obligando a vender nuestro forraje a cierto Sindicato y ellos ponen el precio", señaló.

Al ser cuestionado por la prensa si había formalizado la denuncia ante lo cual admitió con franqueza que no se puede.

"No se puede, ahorita la situación está crítica, no se puede porque estamos bien identificados los que estamos en los módulos. Saben quienes somos, dónde vivimos. Está crítico, están tomados los Módulos por cierto sindicato", señaló.

La preocupación de los priístas por lo que pasa en el campo lagunero y el miedo a represalias quedó de manifiesto ante la petición que hicieron a los más de 50 representantes de medios de comunicación locales que se encontraban en la sala: "Nosotros invitamos a quienes publiquen sean muy respetuosos del riesgo que corren quienes hoy están señalando que su vida y su integridad está en una situación de peligro".

Es un tema de alerta roja para La Laguna de Durango, es cierto que los "sindicalistas" se han amafiado con sus conectes con algunas personas del gran partido dominante en México, Morena. Pero qué los priistas de Durango no saben que el gobernador de ese estado es justamente un compañero suyo. ¿Acaso no tiene responsabilidad? cuando en Coahuila es gobernado por otro priista y no se está bajo el yugo.

Empresarios de calado muy considerable víctimas directas o indirectas de las extorsiones lo dicen con todas sus letras: el problema está en los establos y corrales situados en Durango, brincando a Coahuila esos problemas no se presentan.

Claro está que el auxilio para erradicar el flagelo que ha caído en el campo lagunero de Durango sea combativo desde la esfera federal, pero no deja de llamar la atención que en La Laguna, ese terrible mal esté ocurriendo sólo en uno de los dos estados que conforman la región.