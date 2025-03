¿Por qué se ha hecho viral el juego Overcooked y de qué trata? Así lo puedes comprar

El mundo de los videojuegos no deja de sorprendernos y muestra de ello es un título que ha hecho bastante eco entre el público desde que fue lanzado en 2016. Se trata de Overcooked.

Desarrollado por Ghost Town Games, Overcooked es un título de simulación de cocina, el cual permite la participación simultanea de varios jugadores quienes asumirán el rol de chefs que, en una cocina, deberán preparar ingredientes, cocinar, servir y limpiar en cierto límite de tiempo para conseguir la victoria dentro del juego.

Si se completan los pedidos en el tiempo establecido, se bonificará a los jugadores con monedas y otras recompensas dentro del juego que les permitirá avanzar de nivel.

Si los jugadores no consiguen completar los pedidos a tiempo no sólo no conseguirán monedas, sino que perderán tiempo dentro del juego.

Cabe señalar que aunque parezca sencillo, ciertamente no lo es, ya que en cada nivel cambia radicalmente la estructura de la cocina en cuestión, lo que dificulta a los jugadores cumplir su objetivo en el tiempo establecido.

Debido a la jugabilidad compartida y los retos que presenta el título de Overcooked se ha posicionado como uno de los favoritos entre 'gamers' , sobre todo en aquellos que gustan de jugar entre amigos.

¿Dónde jugar y comprar Overcooked?

Overcooked está disponible para las consolas de 4 y 5 de PlayStation, Xbox One y Series X/S y Nintendo Switch, además de las plataformas de Windows y Stadia.

Es posible adquirir el juego para PC desde el portal de Steam con un costo de 169 pesos con 99 centavos o su versión 'The Lost Morsel' por 55 pesos con 99 centavos.

También es posible adquirir el juego desde Steam a través de paquetes que incluyen otros juegos cuyos pecios rondan entre los 205 pesos con 64 centavos hasta los 662 pesos con 35 centavos.