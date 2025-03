¿Dónde jugar 'My Little Puppy'? El juego que se ha vuelto viral

Amantes de los perros e internautas en general, se han visto emocionados y conmovidos ante el lanzamiento de un nuevo juego para PC, pues éste trata de un perrito que, tras llegar al cielo, emprende una aventura para encontrar a su dueño.

Desarrollado por el estudio Dreamotion Inc., My Little Puppy, nos narra la historia de un perrito de raza Corgi llamado 'Bong-gu', que luego de llegar al cielo de los perros, capta el olor distante de su padre humano y decide emprender un viaje para encontrarlo.

" Cuenta una leyenda que, cuando partes de este mundo, el perro que está en el cielo te espera para recibirte con cariño». El corgi galés Bong-gu, que está en el cielo de los perros, capta de pronto el olor de su padre y se embarca en un viaje para encontrarlo. ¿Conseguirá Bong-gu reunirse con él? ", dice la descripción del juego.

Tanto el hecho de que el protagonista sea un perro, sumado a la trama de la historia y también la jugabilidad del mismo, este título está ganando gran popularidad en redes sociales, pues recuerda a conmovedoras historias de canes como la de 'Hachiko', el perro japonés que espero por años el regreso de su amo.

Hace unas semanas se lanzó de manera oficial el tráiler de 'My Little Puppy', mismo que exhibe su jugabilidad la cual se basa en el modo aventura, por lo que el pequeño 'Bong-gu' tendrá que atravesar diferentes escenarios y dificultades para reunirse con su querido padre, conociendo además aliados caninos y humanos en el camino.

¿Dónde jugar My Little Puppy?

El título todavía no se lanza de manera oficial, sin embargo, desde hace unos días la plataforma de Steam cuenta con un demo gratuito del juego para usuarios, mismo que nos permitirá conocer más acerca del título.

Recuerda que para poder jugar 'My Little Puppy', así como otros títulos de Steam, es necesario tener instalada la plataforma de Steam en tu PC.

La historia de 'Bong-gu' de My Little Puppy

Según la descripción del juego oficial, 'Bong-gu' fue un perro abandonado que alguna vez tuvo una familia. Con ocho años y enfermo, el corgi encontró una nueva esperanza en un hombre que lo adoptó, lo cuidó y jugó con él hasta que llegó el momento de 'cruzar el puente del arcoíris'.

En el cielo de los perros, 'Bong-gu' notó un olor peculiar que rápidamente distinguió como el de su humano, por lo que se puso en marcha para encontrarlo.

Dependerá de nosotros ayudar a 'Bong-gu' a reunirse con su querido amo.