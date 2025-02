¿Por qué salió del aire Atínale al Precio, uno de los programas más recordados de la TV mexicana?

A lo largo de la historia de la televisión mexicana, pocos programas logran permanecer en la memoria del público. Uno de ellos fue Atínale al Precio, un show que se convirtió en un fenómeno en su momento, pero que, como todo, llegó a su fin.

El programa nació como la versión mexicana del exitoso formato estadounidense The Price is Right, que inició transmisiones en 1956.

Su dinámica era simple: los concursantes competían por premios o dinero al adivinar el precio de distintos productos. No solo México adoptó este concepto, también países como Reino Unido, Australia y Colombia, demostrando su impacto global.

El éxito y el declive de Atínale al Precio

La primera etapa del programa en México se transmitió de 1997 a 2000 en El Canal de las Estrellas, con un horario de las 6:00 p.m.

Su éxito no solo radicó en la dinámica de los juegos, sino en la carismática conducción de Marco Antonio Regil y la presencia de anunciadores como Jaime Kurt, Rubén Aguirre (el recordado Profesor Jirafales) y Héctor Sandarti.

A pesar de su popularidad, a inicios del año 2000, Televisa decidió reemplazarlo con otro programa icónico: 100 mexicanos dijeron.

Sin embargo, en 2010, Atínale al Precio regresó con un nuevo formato, escenografía y el patrocinio de Chedraui. Marco Antonio Regil retomó la conducción y Julio César Palomera fue el nuevo anunciador.

Este segundo intento no logró el mismo impacto y, en enero de 2011, Televisa retiró tanto Atínale al Precio como 100 mexicanos dijeron, para dar paso a producciones que siguen al aire hasta la fecha, como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. Así terminó un programa que marcó a toda una generación.