¿Por qué Poncho de Nigris está distanciado de su hija Ivanna?

Poncho de Nigris, el conductor regiomontano, generó controversia hace semanas al admitir que no planeaba hacer una fiesta de XV años para su hija mayor, Ivanna. Ahora, ha revelado que está distanciado de su primogénita.

En medio de una entrevista reciente, el exparticipante de La Casa de los Famosos México sorprendió al informar que Ivanna no lo invitó su fiesta de XV años y no le habla hasta la fecha por culpa de la señora Lety Guajardo, madre del conductor.

Fue inicios de mato cuando Lucy Garza -madre de Ivanna- publicó unas fotografías donde se podía ver a la adolescente con un increíble vestido rosa, pero también aprovecho para lanzar indirectas para Poncho, fue aquí cuando comenzaron los rumores sobre un posible distanciamiento entre padre e hija.

Poncho de Nigris reveló en una entrevista con "Venga la Alegría" que enfrenta dificultades en su vida personal, pues su hija Ivanna se niega a hablarle, a pesar de sus intentos por comunicarse con ella.

El conflicto parece originarse tras unas polémicas declaraciones de Poncho de Nigris, quien calificó la tradición de los XV años como "ridícula" y se negó a financiar la fiesta de su hija. No obstante, también reconoció que su madre, Leticia Guajardo, tuvo un papel en la situación.

"No tengo contacto con Ivanna, se enojó conmigo desde que pasó lo de su fiesta de XV años y no se ha comunicado conmigo para nada. Le he mandado mensajes, pero no me ha contestado. No fui requerido en los XV años por obvias razones y es algo que me duele", reconoció.