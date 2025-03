¿Qué es lo que pasa con Poncho de Nigris y su hija Ivanna?

En los últimos días, ha generado controversia en las redes sociales un enfrentamiento entre Poncho de Nigris y su hija mayor, Ivanna. Todo comenzó cuando se reveló que el influencer había decidido no organizar una fiesta de XV años para su hija.

En México y muchos países de Latinoamérica, el cumplir XV años suele ser un motivo de una gran fiesta, especialmente en las mujeres pues se celebra a lo grande, por lo que muchas familias destinan un gran presupuesto para esta ocasión, pero parece que Poncho de Nigris no está de acuerdo con que su hija Ivanna viva esta "tradición".

El exparticipante de La Casa de los Famosos México mencionó que le ofreció a su hija viaje a Europa o a Disney todo pagado, sin embargo, Ivanna desea festejar su cumpleaños con una fiesta como muchas jóvenes de su edad, además, agregó que ese tipo de tradiciones le parecen ridículas.

Durante un video en vivo realizado con Wendy Guevara, Poncho reveló que no desea juntar la familia materna y paterna de Ivanna en una fiesta:

Al final, Poncho de Nigris terminó llorando durante en vivo por la intensidad del momento.

Lucy Garza, exnovia de Poncho y la madre de Ivanna, no tardó en responder a los comentarios que había realizado el conductor durante aquella transmisión en vivo.

“Con respecto a las desafortunadas e imprudentes declaraciones del papá de mi hija… Me estoy enterando por este medio, que el verdadero motivo por el cual el no quiso participar en la fiesta de XV años de (mi hija), es por un ‘supuesto’ tema de familia, lo cual me sorprendió al igual que todas las personas que me están escribiendo, a nosotras nos manejó la versión que tenía mucho trabajo y que no tenía tiempo de festejar, la verdad me pareció un pretexto muy absurdo”